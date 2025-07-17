«Думаю, я покончила с этим»: Дженнифер Лопес заявила, что больше не планирует выходить замуж

Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. В 1997–1998 годах она состояла в браке с официантом Охани Ноа, с 2001 по 2002 год была женой танцора Криса Джадда. Третьим мужем Джей Ло стал певец Марк Энтони, с которым она прожила вместе 10 лет. В браке у них родились близнецы — сын и дочь. В июле 2022-го Лопес вышла замуж за Бена Аффлека. Они поженились спустя 20 лет после первой помолвки. Летом 2024 года Лопес подала на развод. В документах указано, что причиной стали «непреодолимые разногласия».