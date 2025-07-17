«Думаю, я покончила с этим»: Дженнифер Лопес заявила, что больше не планирует выходить замуж

Дженнифер Лопес призналась, что не собирается больше вступать в брак. Такое заявление певица сделала на концерте в Бильбао во время тура «Up All Night», пишет People.
Латиноамериканка обратила внимание на поклонника, который стоял с табличкой «Джей Ло, выходи за меня замуж?». «Думаю, я с этим покончила. Да, я пробовала несколько раз», — сказала поп-исполнительница.
Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. В 1997–1998 годах она состояла в браке с официантом Охани Ноа, с 2001 по 2002 год была женой танцора Криса Джадда. Третьим мужем Джей Ло стал певец Марк Энтони, с которым она прожила вместе 10 лет. В браке у них родились близнецы — сын и дочь. В июле 2022-го Лопес вышла замуж за Бена Аффлека. Они поженились спустя 20 лет после первой помолвки. Летом 2024 года Лопес подала на развод. В документах указано, что причиной стали «непреодолимые разногласия».
Сейчас поп-звезда активно развивает актерскую карьеру. Недавно она снялась в экранизации мюзикла «Поцелуй женщины-паука». Его действие разворачивается в 1981 году в Аргентине, где в то время господствовал военный режим. Один заключенный пересказывает другому любимый мюзикл, в котором главная героиня — женщина-паук — убивает жертв поцелуем. В прокат фильм выйдет 11 октября.