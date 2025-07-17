Трамп договорился с Coca-Cola Company об изменении рецептуры колы

«Я говорил с Coca-Cola об использовании настоящего тростникового сахара в коле в Соединенных Штатах, и они согласились на это. Я хотел бы поблагодарить всех руководителей Coca-Cola. Это будет очень удачный ход с их стороны — вот увидите. Так будет еще лучше!», — написал Трамп.