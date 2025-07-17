Трамп договорился с Coca-Cola Company об изменении рецептуры колы

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth объявил, что Coca-Cola согласилась использовать тростниковый сахар в своих газированных напитках, продаваемых в Штатах.
«Я говорил с Coca-Cola об использовании настоящего тростникового сахара в коле в Соединенных Штатах, и они согласились на это. Я хотел бы поблагодарить всех руководителей Coca-Cola. Это будет очень удачный ход с их стороны — вот увидите. Так будет еще лучше!», — написал Трамп.
Согласно сайту Coca-Cola, в своей американской рецептуре компания использует кукурузный сироп с содержанием фруктозы. «Мы ценим энтузиазм президента Трампа по поводу нашего культового бренда, — говорится в ее заявлении. — Более подробная информация о новых инновационных предложениях в ассортименте нашей продукции будет представлена в ближайшее время».
Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший, назначенный Трампом, выступает за то, чтобы пищевая промышленность отказалась от ряда ингредиентов в рамках кампании «Сделаем Америку снова здоровой». Движение призывает исключить в еде кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, искусственные красители и растительные масла из обработанных пищевых продуктов.