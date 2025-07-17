Мишель Монахан из «Белого лотоса» сыграет в комедии Netflix «Младший брат»

В третьем сезоне «Белого лотоса» Монахан сыграла актрису и ведущую Жаклин Лемон. В 2024 году вышел комедийный сериал с участием Мишель «Плохая обезьяна». Кроме того, актриса готовится к съемкам в продолжении семейного комедийного боевика «Семейный план» и в криминальном триллере «Человек-шепот». В картине она сыграет вместе с Робертом Де Ниро.