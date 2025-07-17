Мишель Монахан из «Белого лотоса» сыграет в комедии Netflix «Младший брат»

Мишель Монахан («Белый лотос») присоединилась к актерскому составу фильма «Младший брат» для Netflix. Участие в нем уже подтвердили Джон Сина («Миротворец», «Форсаж-10») и Эрик Андре («Очень плохие девчонки», «Две девицы на мели»), пишет Deadline.
В картине также снимутся Крис Мелони, Эго Нводим, Шерри Кола, Калеб Хирон и Бен Алерс. Лента расскажет о знаменитом агенте по недвижимости, чей тщательно выстроенный мир рушится после внезапного появления эксцентричного младшего брата.
Сценарий напишут Джаррад Пол и Эндрю Могел. Продюсерами проекта выступают Дэвид Бернад и Рубен Флейшер.
В третьем сезоне «Белого лотоса» Монахан сыграла актрису и ведущую Жаклин Лемон. В 2024 году вышел комедийный сериал с участием Мишель «Плохая обезьяна». Кроме того, актриса готовится к съемкам в продолжении семейного комедийного боевика «Семейный план» и в криминальном триллере «Человек-шепот». В картине она сыграет вместе с Робертом Де Ниро.