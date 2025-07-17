Россияне все реже покупают недорогую азиатскую косметику

Россияне стали реже покупать бюджетную косметику из Азии, отдавая предпочтение премиальным и даже люксовым азиатским продуктам. Об этом сообщает «Коммерсант».
Как отметили в сети «Лэтуаль», с января по июнь продажи корейской, китайской и японской косметики в штуках упали в два раза, до 2 млн. При этом средний чек вырос на 8%, до 1300 рублей. В «Золотом яблоке» падения в объемах не заметили, но и там покупатели стали брать более дорогие позиции — в среднем за 1500 рублей.
Больше всего интерес по-прежнему вызывает корейская косметика — из‑за инновационных формул и текстур вроде ампульных сывороток, микроигл и гидрогелевых патчей. Плюс, как отмечают аналитики, рост спроса подогревает уход с российского рынка западных брендов.
По данным Ассоциации международной торговли Южной Кореи, экспорт косметики в Россию из этой страны вырос в первой половине 2025-го на 11% год к году, до 208,2 млн долларов.
K-beauty ― растущий тренд во всем мире. Но на внутреннем рынке Южной Кореи ситуация не такая радужная — в прошлом году в стране закрылось почти 9 тыс. косметических компаний. Причина — смена потребительских привычек: корейцы массово отказываются от одноразовых средств в пользу стратегического ухода.
«Это означает отказ от чрезмерной многослойности в уходе, переход к гибридным умным формулам, ставка на большую фасовку и клинический эффект. В Южной Корее этот сдвиг в косметической индустрии называют skip care», — пояснила член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.
В России, по мнению экспертов, намечается похожий тренд: инфляция и мода на разумное потребление стимулируют покупателей выбирать меньше товаров, но с видимой эффективностью и за более высокую цену.