Россияне все реже покупают недорогую азиатскую косметику

Как отметили в сети «Лэтуаль», с января по июнь продажи корейской, китайской и японской косметики в штуках упали в два раза, до 2 млн. При этом средний чек вырос на 8%, до 1300 рублей. В «Золотом яблоке» падения в объемах не заметили, но и там покупатели стали брать более дорогие позиции — в среднем за 1500 рублей.