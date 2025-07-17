Приставы изъяли знаменитых бутовских коз у владельца. Животных хотят отправить в зоопарк

Животных изъяли после многочисленных жалоб горожан. В августе прошлого года Московский Комитет ветеринарии подал иск в суд за содержание и выгул стада коз в районе Бутово. В иске было сказано, что козы пасутся рядом с многоквартирными домами и у метро «Улица Скобелевская» без надзора владельца. Это приводит к загрязнению окружающей среды навозом и может стать причиной распространения заразных болезней.