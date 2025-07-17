Приставы изъяли знаменитых бутовских коз у владельца. Животных хотят отправить в зоопарк

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов изъяли знаменитых бутовских коз. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
Около 30 парнокопытных, принадлежащих Аникееву, поместили в вагончик для перевозки. Специалисты отметили, что животные не сопротивлялись. По предварительной информации, коз доставят в зоопарк.
Козы принадлежат пенсионеру Валерию Аникееву (он же дед Валера). Мужчина живет в частном секторе, но отпускал гулять животных у многоэтажек. Рогатые стали местными знаменитостями: они прыгали на машины, поедали кусты и деревья и разошлись на мемы в соцсетях.
Животных изъяли после многочисленных жалоб горожан. В августе прошлого года Московский Комитет ветеринарии подал иск в суд за содержание и выгул стада коз в районе Бутово. В иске было сказано, что козы пасутся рядом с многоквартирными домами и у метро «Улица Скобелевская» без надзора владельца. Это приводит к загрязнению окружающей среды навозом и может стать причиной распространения заразных болезней.
Как отмечал «Коммерсант», козы не входят в список животных, которых нельзя содержать. Но правила санитарного содержания запрещают выгул животных вне специальных территорий. Вскоре Зюзинский районный суд столицы запретил жителю Южного Бутово содержать и выпускать своих коз на свободный выпас в город. Жителя столицы обязали оборудовать для них помещение и провести дезинфекцию.
Свою помощь в строительстве загонов для животных мужчине предлагали рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова. Однако фермер посчитал, что основная проблема заключается не в отсутствии инфраструктуры, а в нехватке земли для содержания коз.
В декабре прошлого года в суд на коз Аникеева подал местный «Жилищник». Коммунальщики потребовали у владельца животных компенсировать испорченное имущество — животные погрызли 146 кустов в Бутово. Растения не погибли, поэтому суд встал на сторону Аникеева и отклонил иск.