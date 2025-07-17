Минкульт профинансирует 154 фильма. Один и критериев отбора ― укрепление традиционных ценностей

Минкульт объявил победителей питчингов, которым выделят субсидии на производство национальных фильмов. Об этом сообщила глава министерства Ольга Любимова в своем телеграм-канале.
Господдержку получат 154 проекта: 41 анимационный и 50 художественных фильмов, а также 63 документальные картины. Полный список студий, получивших грант, указан на сайте ведомства.
Всего на конкурс поступило 1012 заявок, из которых до финала было допущено 413.
По словам Любимовой, эксперты рассматривали проекты по множеству критериев. Среди них — художественная значимость, актуальность темы, творческое своеобразие, наличие у организации кинематографии опыта, ресурсов и технических средств, необходимых для производства национального фильма.
Члены экспертного совета также обращали внимание на соответствие картин целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей.
В июне Минкультуры анонсировало ужесточение контроля за целевым использованием субсидий в кинопроизводстве. По словам главы департамента кинематографии и цифрового развития ведомства Дмитрия Давиденко, Минкульт будет учитывать не только факт завершения съемочного процесса, но и эффективность продвижения фильма.