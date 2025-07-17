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Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» продлен на третий сезон

Фото: AMC Studios

Телеканал AMC объявил о продлении сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» на третий сезон. Новость появилась спустя всего несколько недель после финала второго сезона, пишет Variety.

В новом сезоне Ниган и Мэгги окончательно отбросят разногласия, чтобы сделать Манхэттен пригодным для проживания. Но на руинах Нью-Йорка вновь начнется хаос.

Шоураннером вместо Эли Джорне будет Сет Хоффман, работавший сценаристом над четвертым, пятым и шестым сезоном «Ходячих мертвецов». Он также станет исполнительным продюсером шоу вместе с Джеффри Дин Морганом, Лорен Коэн, Скоттом М.Гимплом, Брайаном Бократом и Колином Уолшем.

Съемки третьего сезона начнутся этой осенью в Бостоне, штат Массачусетс. К ролям Нигана и Мэгги вернутся Джеффри Дин Морган и Лорен Коэн.

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» — спин-офф сериала «Ходячие мертвецы», который выходил на экраны с 2010 по 2022 год. Первый сезон спин-оффа вышел в 2023 году. В нем заклятые враги Мэгги и Ниган объединились, чтобы спасти похищенного ребенка. 4 мая этого года состоялась премьера второго сезона шоу. На этот раз Мэгги и Ниган оказались заложниками противоборствующих сторон в условиях войны за контроль над Нью-Йорком.

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