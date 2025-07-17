Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» продлен на третий сезон

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» — спин-офф сериала «Ходячие мертвецы», который выходил на экраны с 2010 по 2022 год. Первый сезон спин-оффа вышел в 2023 году. В нем заклятые враги Мэгги и Ниган объединились, чтобы спасти похищенного ребенка. 4 мая этого года состоялась премьера второго сезона шоу. На этот раз Мэгги и Ниган оказались заложниками противоборствующих сторон в условиях войны за контроль над Нью-Йорком.