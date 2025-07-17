Звезда «Дюнкерка» Джек Лауден снимется в драматическом сериале по мотивам книг «Берлинский нуар»

Филипп Керр — автор 14 романов о Берни Гюнтере, ставших бестселлерами в США и Великобритании и переведенных на многие языки. Первая книга «Мартовские мертвецы» о двойном убийстве богатого промышленника и его жены вышла в 1989 году. По хронологии событий «Метрополис» стала первой книгой в серии, действие в ней разворачивается в 1928 году. Керр планировал ее как приквел. Однако произведение стало последним — его писатель написал незадолго до своей смерти от рака в 2018 году. «Метрополис» вышла в 2019 году.