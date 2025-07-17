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Звезда «Дюнкерка» Джек Лауден снимется в драматическом сериале по мотивам книг «Берлинский нуар»

Фото: Apple Studios

Шотландский актер Джек Лауден («Медленные лошади», «Дюнкерк») получил главную роль в новом, пока еще безымянном сериале по мотивам «Метрополиса» из серии книг Филипа Керра «Берлинский нуар», ставшей мировым бестселлером. Об этом сообщает Deadline.

«Берлинский нуар» рассказывает о детективе Берни Гюнтере. Мужчина работает полицейским, которого только что перевели в элитный «Берлинский отдел убийств». Его первое дело — поймать серийного убийцу работниц секс-индустрии.

Режиссером проекта станет номинант на премию BAFTA Том Шенкленд. Оскароносный сценарист Питер Строган, получивший награду за «Конклав», выступит шоураннером и адаптирует сценарий. Он также станет исполнительным продюсером проекта вместе с Томом Шенклендом, Томом Хэнксом и Гэри Гетцманом. Съемки шоу пройдут в Берлине.

Филипп Керр — автор 14 романов о Берни Гюнтере, ставших бестселлерами в США и Великобритании и переведенных на многие языки. Первая книга «Мартовские мертвецы» о двойном убийстве богатого промышленника и его жены вышла в 1989 году. По хронологии событий «Метрополис» стала первой книгой в серии, действие в ней разворачивается в 1928 году. Керр планировал ее как приквел. Однако произведение стало последним — его писатель написал незадолго до своей смерти от рака в 2018 году. «Метрополис» вышла в 2019 году.

Сейчас Лауден готовится к съемкам в сериале «Гордость и предубеждение» от стримингового сервиса Netflix. Актер исполнит роль мистера Дарси — главного мужского персонажа романа Джейн Остин. В сериале 1995 года его сыграл Колин Ферт, а в фильме 2005 года — Мэттью МакФэдьен.

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