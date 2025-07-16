Дочь Мартина Скорсезе показала, как режиссер радуется первой актерской номинации на «Эмми»

Франческа Скорсезе, дочь кинорежиссера Мартина Скорсезе, показала в инстаграме* реакцию ее отца на первую в его жизни актерскую номинацию на «Эмми». Она оказалась очень трогательной.
Франческа опубликовала в сторис скриншот своего видеозвонка с отцом. На нем девушка радостно смеется и, видимо, сообщает радостную новость кинематографисту. Он в ответ трогательно закрывает лицо руками.
Судя по снимку, 82-летний Мартин Скорсезе удивился своей номинации — а может быть, и растрогался до слез. Ранее работу Скорсезе как актера не отмечали на крупных премиях, хотя постановщик участвовал в десятках проектов.
В частности, режиссера можно было видеть в его фильмах «Убийцы цветочной луны» и «Хранитель времени». Он также появлялся в сериале «Умерь свой энтузиазм» и «Анна Павлова».
Первую номинацию на «Эмми» Скорсезе принесла роль в шоу «Киностудия». В дебютном эпизоде сериала режиссер сыграл в сцене, где герой Сета Рогена покупает у него сценарий для экранизации трагедии в Джонстауне. Но затем заявляет, что купил текст, только чтобы проект никогда не увидел свет.
Скорсезе претендует на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном сериале». Его соперниками в номинации выступают Джон Бернтал, Брайан Крэнстон, Дейв Франко, Рон Ховард и Энтони Маки.
Обладатели наград станут известны 15 сентября. Создатели «Киностудии» претендуют на 23 статуэтки. Больше номинаций в этом году только у «Разделения» и «Пингвина», впрочем, эти проекты выступают в других категориях (драматический сериал и мини-сериал).
«Киностудия» вышла в конце марта на стриминговом сервисе Apple TV+ и рассказала о новом главе голливудской студии, который пытается разобраться с собственной неуверенностью и тем, как устроена индустрия кино. Исполнителем главной роли и соавтором шоу выступает Сет Роген.
Сериал продлили на второй сезон еще до завершения первого. Вскоре после этого Роген признался, что мечтает пригласить в проект трехкратного лауреата премии «Оскар» Дэниела Дей-Льюиса. Другие создатели «Киностудии» надеются увидеть в своих рядах Джеймса Кэмерона, Кристен Стюарт, Аль Пачино и Леонардо Ди Каприо.
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