Дочь Мартина Скорсезе показала, как режиссер радуется первой актерской номинации на «Эмми»

Первую номинацию на «Эмми» Скорсезе принесла роль в шоу «Киностудия». В дебютном эпизоде сериала режиссер сыграл в сцене, где герой Сета Рогена покупает у него сценарий для экранизации трагедии в Джонстауне. Но затем заявляет, что купил текст, только чтобы проект никогда не увидел свет.