Райан Гослинг и Уилл Феррелл снимутся в экшн-комедии «Tough Guys»

Райан Гослинг («Барби», «Ла-Ла Лэнд») и Уилл Феррелл («Эльф», «Незваные гости») снимутся в экшн-комедии «Tough Guys» («Крутые парни»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм, по информации СМИ, выпустит Amazon MGM Studios. Он расскажет о двух подельниках, которые устали быть расходным материалом в преступных играх. Они вырываются на свободу, меняя правила и строя новую жизнь — уже на своих условиях.
Продюсировать ленту собираются Гослинг и Джесси Хендерсон из Open Invite Entertainment, а также Феррелл и Джессика Элбаум из Gloria Sanchez Productions. Исполнительными продюсерами могут стать Тревор Энгельсон и Аарон Фолбе.
Кто станет режиссером картины, пока неизвестно. Продюсерский состав в данный момент ведет переговоры об участии в проекте. Какие еще актеры снимутся в комедийном боевике и когда начнутся съемки, пока не сообщается.
В ближайшем будущем Гослинга можно будет также увидеть в другом проекте Amazon MGM Studios — фантастической комедии «Проект „Аве Мария“». Она выйдет в прокат 20 марта 2026 года. Феррелл же появится в фильме «Судный день», тоже продюсируемым студией.