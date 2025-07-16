Lionsgate экранизирует роман «Вещи, которые мы оставляем незаконченными» Ребекки Яррос

Будущая лента расскажет о 28-летней Джорджии Стэнтон, которая после публичного развода возвращается домой. Там она неохотно работает с автором бестселлеров, чтобы рассказать историю любви ее покойной пробабушки времен Второй мировой. В ходе этого девушка раскрывает секреты, которые вызывают множество вопросов о прошлом и обнажают романтические связи былых и нынешних времен.