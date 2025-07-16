Lionsgate экранизирует роман «Вещи, которые мы оставляем незаконченными» Ребекки Яррос

Финальная битва в тизере последнего сезона «Очень странных дел»
Кейт Сигел запустила продакшн-компанию Legitimate Pictures, чтобы выпустить режиссерский дебют
В Бельгии сгорела сцена Tomorrowland за два дня до фестиваля
Азилия Бэнкс обвинила Конора МакГрегора в домогательствах
Милли Бобби Браун и Габриэль Лабелль снимутся в романтической комедии «Просто представь это»
Вышел трейлер психологической драмы Луки Гуаданьино с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом
«Правила жизни» вновь отметят лучших музыкантов, писателей и актеров в проекте «Современники»
Исторический музей снял с продажи значки с храмом Василия Блаженного. На них не было крестов
В Австралии любопытный кит создал проблемы для навигации судов
Ученые отправились на Ушиширские острова изучать редкую популяцию медновского песца
Уилл Смит заявил, что сменит имя, чтобы почтить свою связь с Уэльсом
В «Циане» появился раздел «Доступная среда» для поиска жилья людям на инвалидных колясках
«Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном стартует в прокате 14 августа
Дрейк заказал себе подвеску в виде персонажа мультфильма «Красавица и чудовище»
Эмму Уотсон и Зои Уонамейкер из «Гарри Поттера» лишили водительских прав в один день
Владелец куклы Аннабель умер во время гастролей по США с игрушкой
Суки Уотерхаус попала в больницу, потому что носила слишком узкие штаны
Бо Брагасон сыграет Зельду в фильме «The Legend of Zelda»
После выхода «Супермена» в мире на 513% вырос интерес к собакам из приюта
В России создадут аналог гида «Мишлен» для оценки ресторанов
Карл III отменил дресс-код для игры в теннис, действовавший 106 лет
Amazon выпустит фильм по «My Little Pony» с живыми актерами
Майли Сайрус рассказала, почему не хочет отправляться в тур
Сара Джессика Паркер бросила Николаса Кейджа, потому что он не понравился ее маме
Волан-де-Морт в сериал по «Гарри Поттеру» уже найден, но НВО держит имя актера в тайне
В российских поездах через несколько лет исчезнут гравитационные туалеты
Фестиваль «Архстояние» объявил программу 2025 года
Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в фильме Роберта Эггерса «Оборотень»

Lionsgate экранизирует роман «Вещи, которые мы оставляем незаконченными» Ребекки Яррос

Фото: rebeccayarros

Киностудия Lionsgate экранизирует роман «Вещи, которые мы оставляем незаконченными» («The Things We Leave Unfinished») писательницы Ребекки Яррос. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий фильма напишет Араш Амель, работавший над «Министерством неджентльменских дел». Продюсером будет Тодд Либерман и его компания Hidden Pictures.

Будущая лента расскажет о 28-летней Джорджии Стэнтон, которая после публичного развода возвращается домой. Там она неохотно работает с автором бестселлеров, чтобы рассказать историю любви ее покойной пробабушки времен Второй мировой. В ходе этого девушка раскрывает секреты, которые вызывают множество вопросов о прошлом и обнажают романтические связи былых и нынешних времен.

«Я в таком восторге от работы с невероятной командой Lionsgate и Hidden Pictures над экранизацией романа „Вещи, которые мы оставляем незаконченными“! Это моя любимая книга, и очень особенная для меня история, поэтому я невероятно рада увидеть ее воплощение в умелых руках Араша Амеля», — заявила Яррос.

Амель добавил, что его покорила «эпическая романтика, кинематографический размах и эмоциональная глубина» романа. «Ребекка Яррос создала нечто поистине особенное, и с самой первой нашей встречи стало ясно, что нас объединяет общее видение», — отметил кинематографист.

Яррос и Амель станут исполнительными продюсерами киноадаптации вместе с Алексом Янгом. Когда начутся съемки картины и когда она выйдет на экраны, пока неясно.

Роман «Вещи, которые мы оставляем незаконченными» был опубликован в 2021 году и стал хитом тиктока. Он станет уже третьей книгой Яррос, которая получит экранизацию. Amazon MGM Studios работает в настоящее время над адаптацией «Четвертого крыла», а Netflix занимается переносом на экран «Доли вероятности».

Расскажите друзьям