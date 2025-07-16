Lionsgate экранизирует роман «Вещи, которые мы оставляем незаконченными» Ребекки Яррос

Киностудия Lionsgate экранизирует роман «Вещи, которые мы оставляем незаконченными» («The Things We Leave Unfinished») писательницы Ребекки Яррос. Об этом сообщил Deadline.
Сценарий фильма напишет Араш Амель, работавший над «Министерством неджентльменских дел». Продюсером будет Тодд Либерман и его компания Hidden Pictures.
Будущая лента расскажет о 28-летней Джорджии Стэнтон, которая после публичного развода возвращается домой. Там она неохотно работает с автором бестселлеров, чтобы рассказать историю любви ее покойной пробабушки времен Второй мировой. В ходе этого девушка раскрывает секреты, которые вызывают множество вопросов о прошлом и обнажают романтические связи былых и нынешних времен.
«Я в таком восторге от работы с невероятной командой Lionsgate и Hidden Pictures над экранизацией романа „Вещи, которые мы оставляем незаконченными“! Это моя любимая книга, и очень особенная для меня история, поэтому я невероятно рада увидеть ее воплощение в умелых руках Араша Амеля», — заявила Яррос.
Амель добавил, что его покорила «эпическая романтика, кинематографический размах и эмоциональная глубина» романа. «Ребекка Яррос создала нечто поистине особенное, и с самой первой нашей встречи стало ясно, что нас объединяет общее видение», — отметил кинематографист.
Яррос и Амель станут исполнительными продюсерами киноадаптации вместе с Алексом Янгом. Когда начутся съемки картины и когда она выйдет на экраны, пока неясно.
Роман «Вещи, которые мы оставляем незаконченными» был опубликован в 2021 году и стал хитом тиктока. Он станет уже третьей книгой Яррос, которая получит экранизацию. Amazon MGM Studios работает в настоящее время над адаптацией «Четвертого крыла», а Netflix занимается переносом на экран «Доли вероятности».