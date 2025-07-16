Кейт Сигел запустила продакшн-компанию Legitimate Pictures, чтобы выпустить режиссерский дебют

Американская актриса Кейт Сигел, известная по фильму «Тишина» и сериалу «Призраки дома на холме», открыла собственную продакшн-компанию Legitimate Pictures. Об этом сообщил Deadline.
Компания выпустит грядущую режиссерскую работу Сигел — «Метод». Руководить Legitimate Pictures актриса будет вместе со своим менеджером Бриттни МакДэйд. Сигел намерена выпускать эмоционально провокационный женский контент.
«Наша компания займется инновационными историями, созданием фантастических миров и исследованием того, что считается „нормальным“. Мы планируем подвергать сомнению традиционное и отстаивать абсурдное в сотрудничестве с творческими личностям, которые являются лидерами женского сторителлинга», — сказала актриса.
Legitimate Pictures намерена создавать проекты как для кинопроката, так и для телевидения. Какие именно шоу и киноленты выпустит компания, пока не уточняется.
«Метод» станет полнометражным дебютом Сигел в качестве режиссера. Сценарий фильма написали Кейтлин Пэриш и Эрика Вайс по оригинальной идее Сигел. Фильм разрабатывает Amazon MGM Studios. Подробности сюжета держатся в тайне.
Продюсерами фильма вместе с Сигел выступают Дениз Ди Нови и Маргарет Френч Айзек, а исполнительными продюсерами стали Оливер Шерик из Di Novi Pictures и МакДэйд.
«Мы большие поклонники выдающейся работы Кейт как многогранного артиста. У неё исключительное творческое видение, и она исследует важные и актуальные темы в новом, новаторском ключе», — отметил Айзек.
Ранее Сигел сняла одну из частей хоррор-антологии «З/Л/О/За пределами» — лента получила номинацию на Critics Choice Award в категории «Лучший телевизионный фильм». Сигел также спродюсировала черную комедию «Damned If You Do», которая выйдет в 2026 году.