Кейт Сигел запустила продакшн-компанию Legitimate Pictures, чтобы выпустить режиссерский дебют

«Наша компания займется инновационными историями, созданием фантастических миров и исследованием того, что считается „нормальным“. Мы планируем подвергать сомнению традиционное и отстаивать абсурдное в сотрудничестве с творческими личностям, которые являются лидерами женского сторителлинга», — сказала актриса.