В Бельгии сгорела сцена Tomorrowland за два дня до фестиваля

По информации организаторов, в результате ЧП никто не пострадал. Зрителей на площадке не было, так как велись подготовительные работы. Нескольким работникам, находившимся на месте, удалось безопасно эвакуироваться. Местным жителям рекомендовали не открывать окна и двери из‑за дыма.