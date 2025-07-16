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В Бельгии сгорела сцена Tomorrowland за два дня до фестиваля

Фото: Reddit

В Бельгии на территории музыкального фестиваля Tomorrowland произошел пожар, полностью уничтоживший главную сцену. Об этом сообщает Euronews.

Инцидент произошел за два дня до официального открытия мероприятия. Причина возгорания пока неизвестна. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как огонь охватывает масштабную конструкцию сцены.

По информации организаторов, в результате ЧП никто не пострадал. Зрителей на площадке не было, так как велись подготовительные работы. Нескольким работникам, находившимся на месте, удалось безопасно эвакуироваться. Местным жителям рекомендовали не открывать окна и двери из‑за дыма.

В соцсетях стали распространяться сообщения якобы от имени организаторов о полной отмене фестиваля. Однако команда Tomorrowland опровергла эти заявления, назвав их «фейковыми новостями».

«Мы сосредоточены на поиске решений, чтобы фестиваль прошел в запланированные даты. Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время», — заявили организаторы. Фестиваль Tomorrowland проводится с 2005 года и ежегодно собирает сотни тысяч зрителей со всего мира. В 2024 году его посетили около 400 тыс. человек.

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