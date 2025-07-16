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Милли Бобби Браун и Габриэль Лабелль снимутся в романтической комедии «Просто представь это»

Фото: milliebobbybrown

Американская актриса Милли Бобби Браун («Очень странные дела», «Энола Холмс») и Габриэль Лабелль («Фабельманы») снимутся в романтической комедии «Просто представь это». Об этом сообщил Deadline.

Режиссером фильма выступит Ли Толанд Кригер, сценарий напишет Джесси Ласки. Браун будет продюсировать фильм совместно с Робертом Брауном (PCMA Productions), а также Джо Ротом и Джеффом Кирченбаумом (RK Films).

Картина станет первым ромкомом в карьере Милли. Она расскажет о двух студентах колледжа, которые обнаруживают, что их телефоны показывают им фото из будущего. Так герои узнают, что через 10 лет они станут счастливой супружеской парой с детьми.

Исполнительными продюсерами проекта станут Алисса Олтман из RK Films, Джейк Бонджови и Изобель Робертс из PCMA Productions, а также Дэвид Керн. Когда начнутся съемки фильма, пока не уточняется.

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