Милли Бобби Браун и Габриэль Лабелль снимутся в романтической комедии «Просто представь это»

Американская актриса Милли Бобби Браун («Очень странные дела», «Энола Холмс») и Габриэль Лабелль («Фабельманы») снимутся в романтической комедии «Просто представь это». Об этом сообщил Deadline.
Режиссером фильма выступит Ли Толанд Кригер, сценарий напишет Джесси Ласки. Браун будет продюсировать фильм совместно с Робертом Брауном (PCMA Productions), а также Джо Ротом и Джеффом Кирченбаумом (RK Films).
Картина станет первым ромкомом в карьере Милли. Она расскажет о двух студентах колледжа, которые обнаруживают, что их телефоны показывают им фото из будущего. Так герои узнают, что через 10 лет они станут счастливой супружеской парой с детьми.
Исполнительными продюсерами проекта станут Алисса Олтман из RK Films, Джейк Бонджови и Изобель Робертс из PCMA Productions, а также Дэвид Керн. Когда начнутся съемки фильма, пока не уточняется.