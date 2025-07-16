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Азилия Бэнкс обвинила Конора МакГрегора в домогательствах

Фото: Conaco

Рэперша Азилия Бэнкс заявила, что боец смешанных единоборств Конор МакГрегор присылал ей непрошеные откровенные фотографии и пытался заставить ее молчать. Она опубликовала пост в X (бывший Twitter), сопроводив его скриншотом предполагаемой переписки.

На снимке видно, как человек, подписанный как МакГрегор, пишет: «Не будь крысой, потому что всех крыс ловят». Видимо, так он отреагировал в ответ на возможную огласку интимных фото, которые он отправил ранее.

В подписи к посту Азилия написала: «Ты реально решил прислать сучке фото с кривым членом, а потом еще и угрожать? @TheNotoriousMMA, ты вообще понимаешь, с кем связался? Это харам».

Позже она добавила: «То есть ты собираешься домогаться меня, обладатель „картофельного фермерского“ члена, а потом запрещать об этом говорить? Милейший… Ты вроде как в президенты Ирландии собрался? Что за цирк? И, к слову, пользуйся солнцезащитным кремом».

В других сообщениях она утверждала, что они с МакГрегором «обмениваются нюдсами с 2016 года», при этом призналась, что лично они никогда не встречались: «Я никогда не видела этого лепрекона вживую, но сегодня у него день рождения — он хочет, чтобы все загадали желание и задули свечку… Смешно, какой он скрытый фанат MAGA. Мужики так зациклены на членах — это даже не смешно».

В марте 2025 года МакГрегор заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Ирландии, выдвинув резкую антииммиграционную программу. Незадолго до этого он появился на публике с Дональдом Трампом на праздновании Дня святого Патрика в Белом доме.

В прошлом году МакГрегор также оказался в центре скандала: суд обязал его выплатить 250 тыс. евро компенсации женщине, обвинившей его в изнасиловании в 2018 году. Сам боец утверждал, что все происходило по взаимному согласию.

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