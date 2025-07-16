Азилия Бэнкс обвинила Конора МакГрегора в домогательствах

В других сообщениях она утверждала, что они с МакГрегором «обмениваются нюдсами с 2016 года», при этом призналась, что лично они никогда не встречались: «Я никогда не видела этого лепрекона вживую, но сегодня у него день рождения — он хочет, чтобы все загадали желание и задули свечку… Смешно, какой он скрытый фанат MAGA. Мужики так зациклены на членах — это даже не смешно».