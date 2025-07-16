Исторический музей снял с продажи значки с храмом Василия Блаженного. На них не было крестов

Исторический музей снял с продажи значки с изображением храма Василия Блаженного, на куполах которого не было крестов. Об этом сообщили в телеграм-канале институции.
Представители музея принесли извинения «всем, чьи чувства были невольно задеты дизайном сувенирных значков». Они не появятся в продаже, пока в дизайн не внесут изменения.
В ближайшее время музей также объявит о конкурсе на разработку дизайна сувениров для собора. Победители выберут посетители музейного комплекса в ходе публичного голосования.
«Исторический музей внимательно относится к использованию религиозных образов в сувенирной продукции. Наличие священного изображения на продукции требует соответствующего благочестивого отношения как от производителя и продавца, так и от покупателя», — подчеркнули в музее.
15 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, запрещающий использовать изображения религиозных объектов без «религиозных символов христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий».