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Исторический музей снял с продажи значки с храмом Василия Блаженного. На них не было крестов

Фото: Random Institute/Unsplash

Исторический музей снял с продажи значки с изображением храма Василия Блаженного, на куполах которого не было крестов. Об этом сообщили в телеграм-канале институции.

Представители музея принесли извинения «всем, чьи чувства были невольно задеты дизайном сувенирных значков». Они не появятся в продаже, пока в дизайн не внесут изменения.

В ближайшее время музей также объявит о конкурсе на разработку дизайна сувениров для собора. Победители выберут посетители музейного комплекса в ходе публичного голосования.

«Исторический музей внимательно относится к использованию религиозных образов в сувенирной продукции. Наличие священного изображения на продукции требует соответствующего благочестивого отношения как от производителя и продавца, так и от покупателя», — подчеркнули в музее.

15 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, запрещающий использовать изображения религиозных объектов без «религиозных символов христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий».

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