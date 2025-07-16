Вышел трейлер психологической драмы Луки Гуаданьино с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом

Amazon MGM Studios опубликовал первый трейлер фильма «После охоты» Луки Гуаданьино («Назови меня своим именем», «Претенденты»). Премьера запланирована на 17 октября.
Сюжет рассказывает о профессоре колледжа, который оказывается в эпицентре скандала. Его одаренная студентка обвиняет одного из коллег в недопустимом поведении.
Трейлер начинается с монолога Хэнка на вечеринке, где он рассуждает о страхе взрослого поколения быть неправильно понятым молодежью, в частности, студенткой Мэгги. Затем в центре внимания оказывается профессор Альма.
Все меняется, когда Мэгги сообщает, что Хэнк «перешел черту», когда однажды провожал ее домой. Альма оказывается перед моральным выбором: встать на сторону подруги или поддержать молодую студентку, рискуя своей репутацией и карьерой.
Сценарий к фильму написала Нора Гарретт. Главные роли исполнили Джулия Робертс, Эндрю Гарфилд, Айо Эдебири, Хлоя Севиньи, Майкл Стулбарг и Кристин Дай. Премьера запланирована на 17 октября 2025 года.