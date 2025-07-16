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Pixar показал тизер-трейлер нового мультфильма «Hoppers»

Кадр: Pixar/YouTube

На ютуб-канале Pixar опубликовали тизер-трейлер мультфильма «Hoppers», который выйдет в кинопрокат 6 марта 2026 года.

Проект расскажет о девочке Мейбл, которая использует новое изобретение и вселяет свое сознание в механического бобра. После этого героиня отправляется в дикую природу, чтобы пообщаться с животными и узнать о них больше.

Видео: Pixar/YouTube

Ролик показывает, как Мейбл с восхищением открывает новый мир, понимает, что теперь может понимать язык птиц и плавать в озере вместе с другими бобрами. Она также сталкивается с медведицей и узнает «правила пруда».

Согласно им, хищникам разрешается съесть то животное, которое им удается поймать. «Ну, ей же нужно кого‑то съесть», — объясняет суть один из жителей леса, которого Мейбл спасает от участи добычи.

Героев истории озвучили Пайпер Курда, Боби Мойнихэн и Джон Хэмм. Режиссером проекта выступил Дэниел Чонг. «Он будет эмоциональным, искренним и масштабным. Но я хотел, чтобы и комедия была на самом высоком уровне», — отметил он.

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