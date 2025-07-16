В Австралии любопытный кит создал проблемы для навигации судов

Молодое животное появилось в Сиднейской гавани в среду. Около 8 утра пассажиры одного из паромов заметили кита неподалеку от Форт-Денисон. Затем он направился к центральному причалу Серкьюлар-Ки, после чего проплыл вдоль Гарден-Айленд, Уотсонс-Бэй, Балморал-Бэй и снова вернулся к восточной части города — Роуз-Бэй.