В Австралии любопытный кит создал проблемы для навигации судов

В Австралии любопытный горбатый кит, отклонившийся от привычного миграционного пути, создал проблемы для навигации судов. Об этом сообщает The Guardian.
Молодое животное появилось в Сиднейской гавани в среду. Около 8 утра пассажиры одного из паромов заметили кита неподалеку от Форт-Денисон. Затем он направился к центральному причалу Серкьюлар-Ки, после чего проплыл вдоль Гарден-Айленд, Уотсонс-Бэй, Балморал-Бэй и снова вернулся к восточной части города — Роуз-Бэй.
Эксперт по морским млекопитающим доктор Ванесса Пиротта, наблюдавшая за китом с катера морской службы Нового Южного Уэльса, отметила, что подобное поведение — редкость: «Не каждый день кит решает задержаться в городской гавани. Он крайне любознателен, и его поведение требует постоянного контроля».
Чтобы избежать столкновений, сотрудники NSW Maritime и Национальной службы парков сопровождали животное, формируя охранную зону вокруг него. Киты непредсказуемы, и в оживленной гавани это может представлять опасность как для судов, так и для самого животного, отметила Пиротта.
По предварительной оценке, кит находится в удовлетворительном состоянии и, вероятно, спустя время продолжит сезонную миграцию на юг.