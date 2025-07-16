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В Австралии любопытный кит создал проблемы для навигации судов

Фото: Todd Cravens/Unsplash

В Австралии любопытный горбатый кит, отклонившийся от привычного миграционного пути, создал проблемы для навигации судов. Об этом сообщает The Guardian.

Молодое животное появилось в Сиднейской гавани в среду. Около 8 утра пассажиры одного из паромов заметили кита неподалеку от Форт-Денисон. Затем он направился к центральному причалу Серкьюлар-Ки, после чего проплыл вдоль Гарден-Айленд, Уотсонс-Бэй, Балморал-Бэй и снова вернулся к восточной части города — Роуз-Бэй.

Эксперт по морским млекопитающим доктор Ванесса Пиротта, наблюдавшая за китом с катера морской службы Нового Южного Уэльса, отметила, что подобное поведение — редкость: «Не каждый день кит решает задержаться в городской гавани. Он крайне любознателен, и его поведение требует постоянного контроля».

Чтобы избежать столкновений, сотрудники NSW Maritime и Национальной службы парков сопровождали животное, формируя охранную зону вокруг него. Киты непредсказуемы, и в оживленной гавани это может представлять опасность как для судов, так и для самого животного, отметила Пиротта.

По предварительной оценке, кит находится в удовлетворительном состоянии и, вероятно, спустя время продолжит сезонную миграцию на юг.

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