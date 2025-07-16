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Ученые отправились на Ушиширские острова изучать редкую популяцию медновского песца

Фото: Глеб Пурихов/«Природа и люди»

13 июля из Петропавловска-Камчатского стартовала экспедиция на Ушиширские острова, цель которой — изучить состояние одной из двух изолированных популяций медновского песца. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе фонда «Природа и люди».

Сегодня этот уникальный подвид встречается только на островах Медный и Ушишир и находится под угрозой исчезновения. На Медном осталось менее 50 особей, а численность на Ушиширах пока неизвестна.

В состав экспедиции вошли специалисты фонда «Природа и люди», Московского зоопарка и биологического факультета МГУ. Ученые планируют оценить численность и структуру популяции, провести картографирование нор, изучить пищевую базу и собрать биоматериал — для генетических анализов, определения патогенов и оценки иммунного статуса животных. Разрешение на отбор проб дал Росприроднадзор, а отловом песцов займутся специалисты зоопарка.

© Фото: «Природа и люди»

По словам Ирины Онуфриенко, руководителя программы по сохранению животного мира фонда «Природа и люди», собранные данные помогут выяснить, насколько различаются популяции с Медного и Ушиширских островов, оценить уровень генетических потерь, связанных с изоляцией и промыслом, а также подготовиться к возможному разведению песцов в неволе.

Ветеринарный врач зоопарка Марьяна Токунова подчеркнула, что экспедиция — лишь часть масштабного проекта по сохранению вида: «На нас лежит серьезная ответственность, поскольку от результатов нашей работы зависит тактика дальнейших действий по сохранению популяции».

Фонд «Природа и люди» продолжает сбор средств на программу по спасению медновского песца. В этом году необходимо провести масштабную работу по борьбе с ушным клещом и другими паразитами, угрожающими выживанию популяции.

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