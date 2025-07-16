Американский актер Уилл Смит заявил, что сменит имя, чтобы почтить свою связь с Уэльсом. Об этом он сказал в разговоре с Би-би-си.
Cмит узнал от телеведущей Люси Оуэн, что район Филандельфии Уиннфилд, где вырос актер, назван так в честь валлийского врача Томаса Уинна. «Так я валлиец!» — отреагировал на новость Смит.
«Именно! Ты валлиец, и мы заявляем свои права на тебя», — подхватила Оуэн. В ответ артист сказал: «Это будет мое новое имя — Уэлш (так произносится слово „валлиец“ в английском языке. — Прим. ред.) Смит. Я буду Уэлшем Смитом».
Смит поделился также, что посещает местечко Брин-Мавр в Пенсильвании, там живет мама актера. Это поселение тоже имеет связь с Уэльсом. На валлийском его название означает «большой холм».
Весной 2025 года Уилл Смит выпустил свой первый музыкальный альбом за двадцать лет, а затем анонсировал тур по Великобритании.
Поклонники смогут приобрести возможность сделать групповое фото с актером. Интересно, что на концерте в Уэльсе самые дорогие билеты.