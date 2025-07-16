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В «Циане» появился раздел «Доступная среда» для поиска жилья людям на инвалидных колясках

Фото: Steven HWG/Unsplash

«Циан» внедрил в раздел посуточной аренды квартир и домов фильтр «Доступная среда», который поможет людям на инвалидных колясках снять жилье.

Теперь в разделе владельцы жилья и агенты могут указать важные параметры: наличие пандуса, подъемной платформы, безбарьерного доступа к лифту, ширину дверных проемов, высоту порогов и другое.

Вместе с обновлением платформа представила спецпроект «Всюду как дома», разработанный в партнерстве с Фондом «Игра» и инициативой «Всё получится». Его целью стало желание упростить поиск жилья для путешественников с инвалидностью.

В рамках просветительского спецпроекта на отдельной странице собраны рекомендации от Фонда «Игра» и эрготерапевтов. Так, фонд с эрготерапевтами и семьи детей с двигательными нарушениями дали рекомендации, каким параметрам должно соответствовать жилье, чтобы оно было доступно детям и взрослым на колясках.

Участники проекта также поделились личными историями. Так, мама четырех дочерей Наталья рассказала о своей семье, в которой растет восьмилетняя Серафима. Во время путешествий они всегда заранее узнают, есть ли лифт, пандус, удобный подъезд к дому и стабильный интернет.

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