«Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном стартует в прокате 14 августа

Главные роли в ленте исполнили Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Мария Мацель, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Александра Киселева и сам Роман Михайлов. «Надо снимать фильмы о любви» задумывался Романом Михайловым как притча о рассыпании мира и о любви, как единственной силе, способной исцелять мир. Особую атмосферу фильму, снятому параллельно с вышедшей этой весной в прокат «Жар-птицей», придает уникальный визуальный язык: камера операторов Елены Метлы и Алексея Родионова ловит не только лица героев, но и дух древнего Варанаси — его ритм, танцующие тени в переулках и шепот реки Ганг.