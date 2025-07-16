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«Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном стартует в прокате 14 августа

Фото: пресс-материалы

Мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова выйдет в прокат 14 августа. Об этом «Афише Daily» сообщила компания-дистрибьютор К24.

Картина рассказывает о российской съемочной группе, которая приехала в индийский город Варанаси для съемок артхаусного кино. Атмосфера города заставляет героев задуматься о смысле жизни и переоценке ценностей, а также о сущности кино. В итоге съемочный процесс начинает рушиться, а фильм как бы «снимает себя сам», когда главный герой влюбляется в местную девушку Свету.

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© Фото: пресс-материалы
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© Фото: пресс-материалы
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© Фото: пресс-материалы

Главные роли в ленте исполнили Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Мария Мацель, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Александра Киселева и сам Роман Михайлов. «Надо снимать фильмы о любви» задумывался Романом Михайловым как притча о рассыпании мира и о любви, как единственной силе, способной исцелять мир. Особую атмосферу фильму, снятому параллельно с вышедшей этой весной в прокат «Жар-птицей», придает уникальный визуальный язык: камера операторов Елены Метлы и Алексея Родионова ловит не только лица героев, но и дух древнего Варанаси — его ритм, танцующие тени в переулках и шепот реки Ганг.

Производством картины занималась продюсерская компания FT Production в сотрудничестве с индийским продакшном Respect India Entertainment и Vega Film. Премьера ленты состоялась 25 апреля 2024 года на 46-м Московском международном кинофестивале. Фильм также вошел в список лучших российских картин прошедшего года по мнению кинокритиков.

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