Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»

Netflix опубликовал первый тизер пятого, финального сезона «Очень странных дел».
Согласно синопсису, главные герои ищут Векну, но он исчез. Хоукинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из‑за чего ей приходится скрываться.
«Грядет финальная битва — а вместе с ней и тьма, более могущественная и смертоносная, чем всё, с чем они сталкивались раньше. Чтобы покончить с этим кошмаром, им нужно, чтобы все — вся команда — собрались вместе в последний раз», — говорится в описании.
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