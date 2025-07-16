Дрейк заказал себе подвеску в виде персонажа мультфильма «Красавица и чудовище»

Ювелир Алекс Мосс изготовил для рэпера Дрейка украшение в виде Когсворта — персонажа мультфильма «Красавица и чудовище». Об этом пишет TMZ.
Изделие сделано из розового, желтого и белого золота, черных бриллиантов и рубинов. Это украшение отсылает к кулону дизайнера Вирджила Абло. В 2021 году Абло представил похожую подвеску в виде канделябра Люмьера из того же мультфильма. Публикуя фото украшения в соцсетях, Мосс процитировал выражение, которое любил Абло: «Нет ничего более ценного, чем время».
Ранее Дрейк в новом треке пристыдил друзей, которые не поддержали его в конфликте с Кендриком Ламаром. «В последний раз, когда я смотрел направо, ты стоял рядом со мной. Как могут люди, которых я люблю, дружить с кисками, которые меня донимают?», — зачитал Дрейк.