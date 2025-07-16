Дрейк заказал себе подвеску в виде персонажа мультфильма «Красавица и чудовище»

Изделие сделано из розового, желтого и белого золота, черных бриллиантов и рубинов. Это украшение отсылает к кулону дизайнера Вирджила Абло. В 2021 году Абло представил похожую подвеску в виде канделябра Люмьера из того же мультфильма. Публикуя фото украшения в соцсетях, Мосс процитировал выражение, которое любил Абло: «Нет ничего более ценного, чем время».