Эмму Уотсон и Зои Уонамейкер из «Гарри Поттера» лишили водительских прав в один день

Эмму Уотсон, известную по роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, лишили водительских прав на шесть месяцев после очередного нарушения правил дорожного движения.
Суд в Хай-Уикоме наказал актрису за превышение скорости на 38 миль в час в зоне с ограничением 30 миль. Это было уже четвертое нарушение Уотсон за последние два года.
С учетом предыдущих штрафов актриса набрала 12 баллов на своем водительском удостоверении — максимальное количество, после которого в Великобритании автоматически назначается полугодовой запрет на вождение. Кроме того, Уотсон предстоит выплатить 1044 фунта стерлингов (около 100 тыс. рублей).
В этот же день и даже в том же суде рассматривалось дело другой звезды «Гарри Поттера» — Зои Уонамейкер, сыгравшей мадам Трюк в первом фильме франшизы. Актрису поймали на скорости 46 миль в час в зоне с ограничением до 40. Это также стало ее четвертым нарушением за год.