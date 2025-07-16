«Правила жизни» вновь отметят лучших музыкантов, писателей и актеров в проекте «Современники»

Издание «Правила жизни» во второй раз запускает проект о новых героях разных индустрий «Современники 2025». В нем редакция отмечает лидеров в сферах культуры, науки, искусства, технологий и других.
В 2025 году «Современников» будут выбирать в 10 категориях:
● Театр
Награждены будут режиссеры, драматурги, актеры и все те, кто создает облик современного театра.
● Архитектура и дизайн
В этой категории выберут специалистов, которые определяют визуальный код нашего окружения — городского ландшафта и среды, в которой мы живем.
● Литература
Редакция отметит авторов, чьи тексты фиксируют дух времени, двигают язык и культуру вперед и формируют новые литературные маршруты и интонации.
● Музыка
Номинация создана для музыкантов, продюсеров и композиторов, определяющих облик современных ритмов.
● Кино
В категорию попадут режиссеры, продюсеры, актеры и другие деятели индустрии, формирующие новое русское кино и его изобразительный язык.
● Мода
Номинация для тех, кто знает, во что и как мы будем одеваться сегодня и завтра — модельеров, стилистов и дизайнеров.
● Искусство
В этой категории назовут лучших художников, галеристов, кураторов и тех, кто формирует современный арт-рынок, открывает публике заново забытые имена, наполняя новым звучанием, или действует вне протоптанных тропинок, готовя масштабный выход из андерграунда.
● Предпринимательство
Отметят бизнесы, стартапы и импакт-проекты, а также предпринимателей, которые создают компании, меняющие мир вокруг нас к лучшему.
● Шоу
Номинированы будут подкастеры, шоумены, комики, авторы блогов и ведущие, существующие в любом из видеоформатов как в рамках традиционного телевидения, так и контент-платформ, которые уже давно превратились в единое целое.
● Наука и технологии
Номинация за научные и технологические прорывы, которые говорят о времени точнее, чем любые заголовки, — и для людей, стоящих за удивительными и порой парадоксальными достижениями.
Процесс отбора будет состоять из трех этапов:
1. Подача заявок (25 июня — 18 июля)
Процесс составления лонг-листа участников проекта «Современники» — открытый. Любой желающий может заполнить анкету на сайте и предложить свою кандидатуру для участия. Нужно рассказать о себе, поделиться своими регалиями и проектами. Список также пополнят кандидаты, предложенные редакцией «Правил жизни» и приглашенными экспертами.
2. Шорт-лист (23 — 27 июля)
Редакция формирует отдельный экспертный совет по каждой номинации, в который войдут признанные авторитеты в соответствующих областях, а также представитель команды «Правил жизни». Экспертный совет выберет из лонг-листа троих кандидатов, наиболее, по мнению его участников, заслуживающих внимания в 2025 году.
3. Финальное голосование (1 — 8 августа)
На финальном этапе пройдет онлайн-голосование отдельно в каждой из категорий, в котором смогут принять участие все желающие. Победитель голосования станет лауреатом проекта «Современники». По итогам проекта редакция возьмет интервью у 10 победителей, создаст их профайлы на сайте и познакомит читателей с их правилами жизни. Осенью героев поздравят на большом мероприятии. Всем вышедшим в финал дадут слово в формате коротких интервью.