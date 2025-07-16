«Правила жизни» вновь отметят лучших музыкантов, писателей и актеров в проекте «Современники»

На финальном этапе пройдет онлайн-голосование отдельно в каждой из категорий, в котором смогут принять участие все желающие. Победитель голосования станет лауреатом проекта «Современники». По итогам проекта редакция возьмет интервью у 10 победителей, создаст их профайлы на сайте и познакомит читателей с их правилами жизни. Осенью героев поздравят на большом мероприятии. Всем вышедшим в финал дадут слово в формате коротких интервью.