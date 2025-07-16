Суки Уотерхаус попала в больницу, потому что носила слишком узкие штаны

Певица Суки Уотерхаус рассказала в соцсети X, что попала в больницу с грыжей из‑за того, что носила слишком узкие брюки.
«Представляете, шесть месяцев назад я носила такие узкие брюки, что это вызвало грыжу, и я была слишком напугана, чтобы рассказать об этом», — написала она. Артистка прикрепила к посту две фотографии: на одной их них она, вероятно, одета в брюки, о которых идет речь. Ожидается, что певица вновь выступит на сцене 8 августа на музыкальном фестивале Up in the Sky в Колорадо.
Майли Сайрус недавно поделилась, что попала в больницу после съемок музыкального клипа на новый трек «Walk of Fame». Ради кадра певице нужно было постоять на коленях на Аллее Славы. Спустя время Сайрус почувствовала боль в ноге. Артистку госпитализировали с воспалением коленного сустава, причиной которого стала инфекция.