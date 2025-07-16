Владелец куклы Аннабель умер во время гастролей по США с игрушкой

Финальная битва в тизере последнего сезона «Очень странных дел»
Эмму Уотсон и Зои Уонамейкер из «Гарри Поттера» лишили водительских прав в один день
Суки Уотерхаус попала в больницу, потому что носила слишком узкие штаны
Бо Брагасон сыграет Зельду в фильме «The Legend of Zelda»
После выхода «Супермена» в мире на 513% вырос интерес к собакам из приюта
В России создадут аналог гида «Мишлен» для оценки ресторанов
Карл III отменил дресс-код для игры в теннис, действовавший 106 лет
Amazon выпустит фильм по «My Little Pony» с живыми актерами
Майли Сайрус рассказала, почему не хочет отправляться в тур
Сара Джессика Паркер бросила Николаса Кейджа, потому что он не понравился ее маме
Волан-де-Морт в сериал по «Гарри Поттеру» уже найден, но НВО держит имя актера в тайне
В российских поездах через несколько лет исчезнут гравитационные туалеты
Фестиваль «Архстояние» объявил программу 2025 года
Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в фильме Роберта Эггерса «Оборотень»
В России планируют ввести учет домашних питомцев
Третий сезон «The Last of Us» планируют выпустить в 2027 году
Крис Пайн и Лили-Роуз Депп сыграют в комедии «Банда „Альфа“» о вторжении инопланетян
Организатор мошеннического фестиваля Fyre продал его бренд на eBay за 245 тысяч долларов
Ариана Гранде и Джош Гэд озвучат мультфильм «Места, куда ты пойдешь» по книге Доктора Сьюза
Кэмерон Диас снимется в комедийном боевике «Плохой день». Он выйдет на Netflix
Канадский разработчик создал игру по спасению животных с помощью упражнений
Елабуга стала вторым городом в России, где запретили электросамокаты
Фаррелл Уильямс стал кавалером ордена Почетного легиона Франции
Уличный художник Кош разместил арт-проект в «Царь-макете»
Исследование: каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске
«Холоп-3» выйдет в кино 12 июня 2026 года
Во Франции преступник сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем освобожденного сокамерника
Эминем появился в тизере фильма «Stans», посвященного ему и его поклонникам

Владелец куклы Аннабель умер во время гастролей по США с игрушкой

Фото: New Line Cinema

Исследователь паранормальных явлений и владелец настоящей куклы Аннабель Дэн Ривера скончался на 55-м году жизни во время гастрольного тура по США. Об этом сообщает The Independent.

Он участвовал в мероприятии «Devils on the Run Tour», организованном Ghostly Images of Gettysburg и Обществом психических исследований Новой Англии (NESPR). Причина смерти пока не раскрыта.

«С глубокой скорбью мы с Тони и Уэйдом переживаем внезапную кончину нашего близкого друга и напарника Дэна Риверы», — написал коллега — исследователь Крис Гиллорен, участвующий в туре, рядом с черно-белой фотографией Риверы.

Несмотря на новость о смерти, тур продолжится, и кукла Аннабель (один из самых известных объектов, связанных с паранормальными явлениями) останется частью программы.

Аннабель — тряпичная кукла марки Raggedy Ann. В 1970-х годах с ней связывали необъяснимые паранормальные события. Позже она попала в коллекцию Эда и Лоррейн Уоррен, легендарных исследователей паранормального, чьи кейсы легли в основу серии фильмов «Заклятие». После смерти Лоррейн Уоррен в 2019 году заботиться о кукле стал Ривера.

В 2014 году кукла получила отдельный фильм «Проклятие Аннабель», ставший началом популярной хоррор-трилогии. Все три фильма собрали более 800 млн долларов по всему миру. Сам Джеймс Ван, режиссер оригинального «Заклятия», переработал облик куклы Аннабель для фильма по юридическим причинам — реальная кукла выглядит значительно менее пугающе, но именно она вдохновила всю франшизу.

Расскажите друзьям