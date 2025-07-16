Владелец куклы Аннабель умер во время гастролей по США с игрушкой

Исследователь паранормальных явлений и владелец настоящей куклы Аннабель Дэн Ривера скончался на 55-м году жизни во время гастрольного тура по США. Об этом сообщает The Independent.
Он участвовал в мероприятии «Devils on the Run Tour», организованном Ghostly Images of Gettysburg и Обществом психических исследований Новой Англии (NESPR). Причина смерти пока не раскрыта.
«С глубокой скорбью мы с Тони и Уэйдом переживаем внезапную кончину нашего близкого друга и напарника Дэна Риверы», — написал коллега — исследователь Крис Гиллорен, участвующий в туре, рядом с черно-белой фотографией Риверы.
Несмотря на новость о смерти, тур продолжится, и кукла Аннабель (один из самых известных объектов, связанных с паранормальными явлениями) останется частью программы.
Аннабель — тряпичная кукла марки Raggedy Ann. В 1970-х годах с ней связывали необъяснимые паранормальные события. Позже она попала в коллекцию Эда и Лоррейн Уоррен, легендарных исследователей паранормального, чьи кейсы легли в основу серии фильмов «Заклятие». После смерти Лоррейн Уоррен в 2019 году заботиться о кукле стал Ривера.
В 2014 году кукла получила отдельный фильм «Проклятие Аннабель», ставший началом популярной хоррор-трилогии. Все три фильма собрали более 800 млн долларов по всему миру. Сам Джеймс Ван, режиссер оригинального «Заклятия», переработал облик куклы Аннабель для фильма по юридическим причинам — реальная кукла выглядит значительно менее пугающе, но именно она вдохновила всю франшизу.