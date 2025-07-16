Бо Брагасон сыграет Зельду в фильме «The Legend of Zelda»

Продюсерами фильма выступят создатель оригинальной игры Сигэру Миямото и Ави Арад, работавший над серией фильмов о Человеке-пауке. Режиссером проекта назначен Уэс Болл, известный по трилогии «Бегущий в лабиринте» и «Планете обезьян: Новое царство». Лента должна была выйти 26 марта 2027 года, однако Nintendo перенесла релиз на 7 мая 2027 года.