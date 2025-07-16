Бо Брагасон сыграет Зельду в фильме «The Legend of Zelda»

Бо Брагасон («Вампиры легкого поведения») и Бенджамин Эван Эйнсуорт («Призраки усадьбы Блай») снимутся в предстоящей экранизации The Legend of Zelda. Брагасон сыграет Зельду, а Эйнсуорт — Линка. Об этом сообщает компания Nintendo в соцсети Х.
Продюсерами фильма выступят создатель оригинальной игры Сигэру Миямото и Ави Арад, работавший над серией фильмов о Человеке-пауке. Режиссером проекта назначен Уэс Болл, известный по трилогии «Бегущий в лабиринте» и «Планете обезьян: Новое царство». Лента должна была выйти 26 марта 2027 года, однако Nintendo перенесла релиз на 7 мая 2027 года.
«Это будет на несколько недель позже первоначально объявленного срока, и мы потратим дополнительное время, чтобы сделать фильм настолько хорошим, насколько это возможно. Спасибо за ваше терпение», — отмечали в Nintendo.
Поклонники игры хотели, чтобы главную роль в фильме сыграла звезда «Эйфории» Хантер Шефер. При этом сама актриса ранее признавалась, что ей было бы интересно поучаствовать в проекте: «Это было бы очень круто. Я люблю эту игру — играла в детстве и играю до сих пор».
The Legend of Zelda — серия видеоигр, созданная японскими игровыми дизайнерами Сигэру Миямото и Такаси Тэдзукой. Релиз состоялся 21 февраля 1986 года в Японии на платформе Nintendo. В игре геймер управляет главным героем по имени Линк, который отправляется в путешествие, чтобы спасти принцессу Зельду и королевство Хайрул от злодея Ганона.