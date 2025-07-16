После выхода «Супермена» в мире на 513% вырос интерес к собакам из приюта

Крипто создан на основе реального питомца режиссера — спасенного пса по кличке Озу, которого Ганн приютил, пока работал над сценарием. Он признавался, что с трудом справлялся с дрессировкой Озу и задался вопросом: «А если бы у него были суперсилы?»