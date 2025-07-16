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После выхода «Супермена» в мире на 513% вырос интерес к собакам из приюта

Фото: Warner Bros.

Пес Крипто из «Супермена» Джеймса Ганна спровоцировал волну интереса к собакам из приюта по всему миру. Об этом сообщает The Wrap.

По данным Woofz, после премьеры фильма поисковые запросы «приютить собаку рядом со мной» выросли на 513%, а более конкретный запрос «приютить спасенную собаку» — на 163%.

Крипто создан на основе реального питомца режиссера — спасенного пса по кличке Озу, которого Ганн приютил, пока работал над сценарием. Он признавался, что с трудом справлялся с дрессировкой Озу и задался вопросом: «А если бы у него были суперсилы?»

После выхода фильма люди стали чаще искать приютских щенков и породы, похожие на Крипто. Запрос «приютить шнауцера» вырос на 299%.

Ранее в рамках промокампании Warner Bros. объединились с организацией Best Friends Animal Society и оплатили сборы за усыновление животных с 1 по 10 июля, в преддверии выхода фильма. За это время в США было усыновлено 454 питомца.

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