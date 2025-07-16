В России создадут аналог гида «Мишлен» для оценки ресторанов

Ведомство планирует проверять заведения с помощью выездных или онлайн-проверок. «В июне мы запустили федеральную премию, которая называется „Сервис-страна“. Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского „Мишлена“. В механике, которую мы используем, в первую очередь будет присутствовать самооценка самого учреждения», — сказал Протасов. «Будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит — проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим», — добавил Протасов.