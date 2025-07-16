В России создадут аналог гида «Мишлен» для оценки ресторанов

В России запускается федеральная премия «Сервис-страна», которая должна стать основой для создания рейтинга клиентского сервиса, аналогичного гиду «Мишлен». Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава Роскачества Максим Протасов.
Ведомство планирует проверять заведения с помощью выездных или онлайн-проверок. «В июне мы запустили федеральную премию, которая называется „Сервис-страна“. Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского „Мишлена“. В механике, которую мы используем, в первую очередь будет присутствовать самооценка самого учреждения», — сказал Протасов. «Будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит — проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим», — добавил Протасов.
Кроме того, Роскачество рассматривает возможность работы с поисковыми системами, которые агрегируют отзывы пользователей: планирует совмещать пользовательский опыт с моделью оценки. В результате ведомство хочет создать рейтинг отелей, ресторанов, общепита и других организаций.
Недавно стало известно, что Роскачество проверит Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Эксперты будут искать в них скрытые манипуляции, которые «подсаживают» игроков и заставляют их тратить больше денег.