В России создадут аналог гида «Мишлен» для оценки ресторанов

Майли Сайрус рассказала, почему не хочет отправляться в тур
Владелец куклы Аннабель умер во время гастролей по США с игрушкой
Суки Уотерхаус попала в больницу, потому что носила слишком узкие штаны
Бо Брагасон сыграет Зельду в фильме «The Legend of Zelda»
После выхода «Супермена» в мире на 513% вырос интерес к собакам из приюта
Карл III отменил дресс-код для игры в теннис, действовавший 106 лет
Amazon выпустит фильм по «My Little Pony» с живыми актерами
Сара Джессика Паркер бросила Николаса Кейджа, потому что он не понравился ее маме
Волан-де-Морт в сериал по «Гарри Поттеру» уже найден, но НВО держит имя актера в тайне
В российских поездах через несколько лет исчезнут гравитационные туалеты
Фестиваль «Архстояние» объявил программу 2025 года
Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в фильме Роберта Эггерса «Оборотень»
В России планируют ввести учет домашних питомцев
Третий сезон «The Last of Us» планируют выпустить в 2027 году
Крис Пайн и Лили-Роуз Депп сыграют в комедии «Банда „Альфа“» о вторжении инопланетян
Организатор мошеннического фестиваля Fyre продал его бренд на eBay за 245 тысяч долларов
Ариана Гранде и Джош Гэд озвучат мультфильм «Места, куда ты пойдешь» по книге Доктора Сьюза
Кэмерон Диас снимется в комедийном боевике «Плохой день». Он выйдет на Netflix
Канадский разработчик создал игру по спасению животных с помощью упражнений
Елабуга стала вторым городом в России, где запретили электросамокаты
Фаррелл Уильямс стал кавалером ордена Почетного легиона Франции
Уличный художник Кош разместил арт-проект в «Царь-макете»
Исследование: каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске
«Холоп-3» выйдет в кино 12 июня 2026 года
Во Франции преступник сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем освобожденного сокамерника
Эминем появился в тизере фильма «Stans», посвященного ему и его поклонникам
Выставка собак из приюта и благотворительный маркет пройдут в усадьбе Муравьевых-Апостолов
Стендап-комик Илья Озолин в первом тизере фильма «Лермонтов»

В России создадут аналог гида «Мишлен» для оценки ресторанов

Фото: Nick Karvounis/Unsplash

В России запускается федеральная премия «Сервис-страна», которая должна стать основой для создания рейтинга клиентского сервиса, аналогичного гиду «Мишлен». Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

Ведомство планирует проверять заведения с помощью выездных или онлайн-проверок. «В июне мы запустили федеральную премию, которая называется „Сервис-страна“. Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского „Мишлена“. В механике, которую мы используем, в первую очередь будет присутствовать самооценка самого учреждения», — сказал Протасов. «Будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит — проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим», — добавил Протасов.

Кроме того, Роскачество рассматривает возможность работы с поисковыми системами, которые агрегируют отзывы пользователей: планирует совмещать пользовательский опыт с моделью оценки. В результате ведомство хочет создать рейтинг отелей, ресторанов, общепита и других организаций.

Недавно стало известно, что Роскачество проверит Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Эксперты будут искать в них скрытые манипуляции, которые «подсаживают» игроков и заставляют их тратить больше денег.

Расскажите друзьям