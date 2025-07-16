Карл III отменил дресс-код для игры в теннис, действовавший 106 лет

Сейчас на площадке играют члены королевской семьи, сотрудники двора и их гости. Раньше игроки должны были играть только в белом, но теперь им разрешили использовать цветную одежду. По данным Times, монарх пошел на этот шаг, чтобы играющие на корте чувствовали себя менее «скованно».