Карл III отменил дресс-код для игры в теннис, действовавший 106 лет

Майли Сайрус рассказала, почему не хочет отправляться в тур
Amazon выпустит фильм по «My Little Pony» с живыми актерами
Сара Джессика Паркер бросила Николаса Кейджа, потому что он не понравился ее маме
Волан-де-Морт в сериал по «Гарри Поттеру» уже найден, но НВО держит имя актера в тайне
В российских поездах через несколько лет исчезнут гравитационные туалеты
Фестиваль «Архстояние» объявил программу 2025 года
Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в фильме Роберта Эггерса «Оборотень»
В России планируют ввести учет домашних питомцев
Третий сезон «The Last of Us» планируют выпустить в 2027 году
Крис Пайн и Лили-Роуз Депп сыграют в комедии «Банда „Альфа“» о вторжении инопланетян
Организатор мошеннического фестиваля Fyre продал его бренд на eBay за 245 тысяч долларов
Ариана Гранде и Джош Гэд озвучат мультфильм «Места, куда ты пойдешь» по книге Доктора Сьюза
Кэмерон Диас снимется в комедийном боевике «Плохой день». Он выйдет на Netflix
Канадский разработчик создал игру по спасению животных с помощью упражнений
Елабуга стала вторым городом в России, где запретили электросамокаты
Фаррелл Уильямс стал кавалером ордена Почетного легиона Франции
Уличный художник Кош разместил арт-проект в «Царь-макете»
Исследование: каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске
«Холоп-3» выйдет в кино 12 июня 2026 года
Во Франции преступник сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем освобожденного сокамерника
Эминем появился в тизере фильма «Stans», посвященного ему и его поклонникам
Выставка собак из приюта и благотворительный маркет пройдут в усадьбе Муравьевых-Апостолов
Стендап-комик Илья Озолин в первом тизере фильма «Лермонтов»
Джеймс Ганн придумал камни бесконечности для Marvel всего за несколько минут
Выступления Доры и Элджея, битвы роботов и лекция Федора Бондарчука: большой гид по VK Fest в Москве
Бренд P.Y.E представил коллекцию солнцезащитных очков с Hello Kitty
Евгений Коряковский из «Аутсорса» сыграет Фердинанда ван дер Хольта в сериале «Майор Гром»
«Мое тело устало»: Шути Гатва рассказал, почему покинул шоу «Доктор Кто»

Карл III отменил дресс-код для игры в теннис, действовавший 106 лет

Фото: Pool/Getty Images

Король Карл III упразднил дресс-код для теннисистов, играющих на корте Букингемского дворца — теперь им не обязательно носить белую одежду. Эта традиция длилась 106 лет с момента постройки корта в 1919 году, сообщает издание The Times.

Корт площадью около 16,2 га появился после окончания Первой мировой войны. В 1930-х годах здесь король Георг VI сыграл матч с известным теннисистом Фредом Перри, восьмикратным победителем турниров Большого шлема и символом британского спорта. В 2000 году принц Эндрю организовал здесь благотворительный поединок между Бьорном Боргом и Джоном Макинроем в поддержку детской благотворительной организации NSPCC.

Сейчас на площадке играют члены королевской семьи, сотрудники двора и их гости. Раньше игроки должны были играть только в белом, но теперь им разрешили использовать цветную одежду. По данным Times, монарх пошел на этот шаг, чтобы играющие на корте чувствовали себя менее «скованно».

Помимо занятий спортом Карл III проявляет интерес к культурным проектам и искусству. В апреле король сыграл на морковке вместе с участниками Лондонского овощного оркестра (LVO) на приеме в Виндзорском замке. Его величество исполнил популярную детскую колыбельную «Twinkle, Twinkle, Little Star».

В июне стало известно, что монарх объединился с актером Идрисом Эльбой, чтобы выпустить документальный проект. Будущий фильм расскажет о благотворительной организации The King’s Trust, которую Карл III, тогда еще принц Чарлз, основал в 1976 году. Эта организация с тех пор помогает молодым людям из уязвимых сообществ.

Расскажите друзьям