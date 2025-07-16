Карл III отменил дресс-код для игры в теннис, действовавший 106 лет

Король Карл III упразднил дресс-код для теннисистов, играющих на корте Букингемского дворца — теперь им не обязательно носить белую одежду. Эта традиция длилась 106 лет с момента постройки корта в 1919 году, сообщает издание The Times.
Корт площадью около 16,2 га появился после окончания Первой мировой войны. В 1930-х годах здесь король Георг VI сыграл матч с известным теннисистом Фредом Перри, восьмикратным победителем турниров Большого шлема и символом британского спорта. В 2000 году принц Эндрю организовал здесь благотворительный поединок между Бьорном Боргом и Джоном Макинроем в поддержку детской благотворительной организации NSPCC.
Сейчас на площадке играют члены королевской семьи, сотрудники двора и их гости. Раньше игроки должны были играть только в белом, но теперь им разрешили использовать цветную одежду. По данным Times, монарх пошел на этот шаг, чтобы играющие на корте чувствовали себя менее «скованно».
Помимо занятий спортом Карл III проявляет интерес к культурным проектам и искусству. В апреле король сыграл на морковке вместе с участниками Лондонского овощного оркестра (LVO) на приеме в Виндзорском замке. Его величество исполнил популярную детскую колыбельную «Twinkle, Twinkle, Little Star».
В июне стало известно, что монарх объединился с актером Идрисом Эльбой, чтобы выпустить документальный проект. Будущий фильм расскажет о благотворительной организации The King’s Trust, которую Карл III, тогда еще принц Чарлз, основал в 1976 году. Эта организация с тех пор помогает молодым людям из уязвимых сообществ.