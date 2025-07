Amazon выпустит фильм по «My Little Pony» с живыми актерами

Предстоящий фильм станет первым проектом такого рода за всю историю бренда My Little Pony, который появился в 1982 году. За 43 года франшиза выпустила множество анимационных сериалов и фильмов. Последняя полнометражная лента, «My Little Pony: Новое поколение», увидела свет в 2021 году. Фильм хотели показать в кинотеатрах, но из‑за пандемии коронавируса премьера состоялась онлайн на Netflix.