Amazon выпустит фильм по «My Little Pony» с живыми актерами

Франшиза «My Little Pony» впервые получит экранизацию с живыми актерами. Об этом сообщает Variety.
Производством займутся Amazon MGM Studios и Hasbro Entertainment. Проект пока находится на ранней стадии разработки, а творческая команда еще не сформирована.
Предстоящий фильм станет первым проектом такого рода за всю историю бренда My Little Pony, который появился в 1982 году. За 43 года франшиза выпустила множество анимационных сериалов и фильмов. Последняя полнометражная лента, «My Little Pony: Новое поколение», увидела свет в 2021 году. Фильм хотели показать в кинотеатрах, но из‑за пандемии коронавируса премьера состоялась онлайн на Netflix.
Изначально игрушки My Little Pony ориентировались на девочек, однако мультсериал «Дружба — это чудо» 2010 года привлек новую аудиторию — подростков и взрослых мужчин. Они называли себя «брони» и использовали свой фандом, чтобы бросить вызов устоявшимся гендерным стереотипам в поп-культуре.
В 2023 году онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поставил на мультсериал «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» возрастную маркировку 18+. В 2024 году в Москве ФСБ сорвала косплей-фестиваль «Mi Amore Fest», организованный фанатами «My Little Pony» якобы из‑за пропаганды и демонстрации символики ЛГБТ*. Но по результатам проверок данные факты не подтвердились.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.