Amazon выпустит фильм по «My Little Pony» с живыми актерами

В 2023 году онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поставил на мультсериал «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» возрастную маркировку 18+. В 2024 году в Москве ФСБ сорвала косплей-фестиваль «Mi Amore Fest», организованный фанатами «My Little Pony» якобы из‑за пропаганды и демонстрации символики ЛГБТ*. Но по результатам проверок данные факты не подтвердились.



* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.