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В российских поездах через несколько лет исчезнут гравитационные туалеты
Фестиваль «Архстояние» объявил программу 2025 года
Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в фильме Роберта Эггерса «Оборотень»
В России планируют ввести учет домашних питомцев
Третий сезон «The Last of Us» планируют выпустить в 2027 году
Крис Пайн и Лили-Роуз Депп сыграют в комедии «Банда „Альфа“» о вторжении инопланетян
Организатор мошеннического фестиваля Fyre продал его бренд на eBay за 245 тысяч долларов
Ариана Гранде и Джош Гэд озвучат мультфильм «Места, куда ты пойдешь» по книге Доктора Сьюза
Кэмерон Диас снимется в комедийном боевике «Плохой день». Он выйдет на Netflix
Канадский разработчик создал игру по спасению животных с помощью упражнений
Елабуга стала вторым городом в России, где запретили электросамокаты
Фаррелл Уильямс стал кавалером ордена Почетного легиона Франции
Уличный художник Кош разместил арт-проект в «Царь-макете»
Исследование: каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске
«Холоп-3» выйдет в кино 12 июня 2026 года
Во Франции преступник сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем освобожденного сокамерника
Эминем появился в тизере фильма «Stans», посвященного ему и его поклонникам
Выставка собак из приюта и благотворительный маркет пройдут в усадьбе Муравьевых-Апостолов
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Джеймс Ганн придумал камни бесконечности для Marvel всего за несколько минут
Выступления Доры и Элджея, битвы роботов и лекция Федора Бондарчука: большой гид по VK Fest в Москве
Бренд P.Y.E представил коллекцию солнцезащитных очков с Hello Kitty
Евгений Коряковский из «Аутсорса» сыграет Фердинанда ван дер Хольта в сериале «Майор Гром»
«Мое тело устало»: Шути Гатва рассказал, почему покинул шоу «Доктор Кто»
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Amazon выпустит фильм по «My Little Pony» с живыми актерами

Кадр из мультфильма «Мой маленький пони: Дружба — это чудо». Фото: DHX Media

Франшиза «My Little Pony» впервые получит экранизацию с живыми актерами. Об этом сообщает Variety.

Производством займутся Amazon MGM Studios и Hasbro Entertainment. Проект пока находится на ранней стадии разработки, а творческая команда еще не сформирована.

Предстоящий фильм станет первым проектом такого рода за всю историю бренда My Little Pony, который появился в 1982 году. За 43 года франшиза выпустила множество анимационных сериалов и фильмов. Последняя полнометражная лента, «My Little Pony: Новое поколение», увидела свет в 2021 году. Фильм хотели показать в кинотеатрах, но из‑за пандемии коронавируса премьера состоялась онлайн на Netflix.

Изначально игрушки My Little Pony ориентировались на девочек, однако мультсериал «Дружба — это чудо» 2010 года привлек новую аудиторию — подростков и взрослых мужчин. Они называли себя «брони» и использовали свой фандом, чтобы бросить вызов устоявшимся гендерным стереотипам в поп-культуре.

В 2023 году онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поставил на мультсериал «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» возрастную маркировку 18+. В 2024 году в Москве ФСБ сорвала косплей-фестиваль «Mi Amore Fest», организованный фанатами «My Little Pony» якобы из‑за пропаганды и демонстрации символики ЛГБТ*. Но по результатам проверок данные факты не подтвердились.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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