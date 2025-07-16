Майли Сайрус рассказала, почему не хочет отправляться в тур

«У меня есть физические возможности и опция гастролировать. Я бы хотела, чтобы у меня еще было желание, но его нет», — сказала Сайрус. Артистка добавила, что, по ее мнению, в мире нет надлежащей «инфраструктуры, поддерживающей артистов».