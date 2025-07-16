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Майли Сайрус рассказала, почему не хочет отправляться в тур

Фото: Miley Cyrus/YouTube

Певица Майли Сайрус в эфире шоу «Good Morning America» рассказала, что в ближайшее время не отправится в тур с последним альбомом «Something Beautiful».

«У меня есть физические возможности и опция гастролировать. Я бы хотела, чтобы у меня еще было желание, но его нет», — сказала Сайрус. Артистка добавила, что, по ее мнению, в мире нет надлежащей «инфраструктуры, поддерживающей артистов».

«Есть такие артисты, как Принс, которого теперь здесь нет, — они могут вести такой интенсивный гастрольный образ жизни. В дороге действительно трудно сохранять трезвость, а это важный элемент стабильности», — сказала Майли.

Для Сайрус важно поддерживать свое ментальное здоровье, но это трудно делать во время гастролей. «Столько тысяч людей кричат на тебя, столько дофамина — ты чувствуешь огромную любовь, — а потом в конце шоу ты полностью срываешься. Ты начинаешь думать, что одного человека, любящего тебя, недостаточно. Их должно быть 10 тыс., их должно быть 80 тыс.», — добавила она.

Недавно супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в клипе Майли Сайрус на трек «Every Girl You’ve Ever Loved» из своего последнего альбома «Something Beautiful». В видео Кэмпбелл вместе с Сайрус дефилируют по окутанному туманом складу и позируют перед камерой.

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