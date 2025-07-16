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Сара Джессика Паркер бросила Николаса Кейджа, потому что он не понравился ее маме

Фото: «60 Minutes»/YouTube

Николас Кейдж в интервью изданию E! News признался, что встречался с Сарой Джессикой Паркер. Однако актриса неожиданно исчезла из его жизни после того, как он познакомился с ее мамой.

Артисты познакомились в 1992 году на съемках комедийной мелодрамы «Медовый месяц в Вегасе», но их отношения были недолгими. «Сара мне была небезразлична, но, кажется, я не понравился ее маме. Помню, как мы с ней и ее матерью ужинали в „Русской чайной“, и не знаю, была ли виной тому моя синяя мотокуртка Vanson Leather (которая у меня есть до сих пор) или синусит, но больше мы не общались», — сказал Кейдж.

Лауреат премии «Оскар» был женат пять раз. Последней его женой стала Рико Шибата. Пара зарегистрировала брак в 2021 году. А 7 сентября 2022 года у них родилась дочь Огаст Франческа. У Кейджа также есть сыновья Уэстон Копполу от первого брака и Кал-Эл от третьего.

Сара Джессика Паркер в 1997 году вышла замуж за актера Мэттью Бродерика. У пары есть сын Джеймс и дочери Мэрион и Табита. Девочки появились на свет благодаря суррогатной матери.

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