Сара Джессика Паркер бросила Николаса Кейджа, потому что он не понравился ее маме

Артисты познакомились в 1992 году на съемках комедийной мелодрамы «Медовый месяц в Вегасе», но их отношения были недолгими. «Сара мне была небезразлична, но, кажется, я не понравился ее маме. Помню, как мы с ней и ее матерью ужинали в „Русской чайной“, и не знаю, была ли виной тому моя синяя мотокуртка Vanson Leather (которая у меня есть до сих пор) или синусит, но больше мы не общались», — сказал Кейдж.