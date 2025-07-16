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Волан-де-Морт в сериал по «Гарри Поттеру» уже найден, но НВО держит имя актера в тайне

Рэйф Файнс в роли Волан-де-Морта в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II». Фото: Warner Bros. Pictures

Создатели нового сериала по «Гарри Поттеру» уже утвердили актера на роль Волан-де-Морта. Персонаж появится в нескольких эпизодах, однако его имя не хотят раскрывать до премьеры, сообщают источники Redanian Intelligence.

По информации инсайдеров, и в первом, и во втором сезонах будет всего по шесть серий, а в последующих сезонах их количество может увеличиться до восьми. Съемки первого сезона уже начались и продлятся до мая 2026 года. Второй сезон планируют снимать с июля 2026-го по май 2027 года. Причина, по которой съемки всего шести эпизодов занимают так много времени, — законы о детском труде. Согласно им, несовершеннолетние могут работать всего несколько часов в день.

Предположительно, первая серия первого сезона завершится сценой, в которой юные ученики и Хагрид на лодках впервые приближаются к замку Хогвартс. Премьера состоится в 2027 году на HBO и HBO Max.

Гарри Поттера сыграет Доминик МакЛоклин. Роли Гермионы Грейнджер и Рона Уизли исполнят Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Недавно телеканал HBO показал первые фото актеров — Доминика МакЛоклина и Ника Фроста в роли Рубеуса Хагрида со съемочной площадки.

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