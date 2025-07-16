В российских поездах через несколько лет исчезнут гравитационные туалеты

В РЖД анонсировали полное исчезновение гравитационных туалетов и «санитарных зон» в поездах. Замгендиректора компании Иван Колесников сообщил РИА «Новости», что в них скоро не будет необходимости.
«Вагонов с гравитационными туалетами уже осталось единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие‑то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок», — сказал Колесников.
Гравитационный туалет — это туалет, в котором смыв происходит под действием силы тяжести, то есть, просто за счет воды, стекающей вниз прямо на железные пути. Санитарные зоны — территории вокруг станций, где пассажирам нельзя было пользоваться туалетом.
О планах отказаться от гравитационных туалетов в поездах к 2025 году в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД) говорили еще в 2018 году. Тогда генеральный директор ФПК Петр Иванов рассказал, что компания планирует закупить у «Трансмашхолдинга» около 5 тыс. новых вагонов, которые будут оборудованы биотуалетами, кондиционерами, индивидуальными розетками, USB-портами для подзарядки гаджетов, а также техникой для беспроводного интернета.