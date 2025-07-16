В российских поездах через несколько лет исчезнут гравитационные туалеты

«Вагонов с гравитационными туалетами уже осталось единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие‑то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок», — сказал Колесников.