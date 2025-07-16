Фестиваль «Архстояние» объявил программу 2025 года

На три дня Никола-Ленивец превратится в загадочный «Белый город» — автономное художественное пространство со своим мэром. Тема этого года — «Мое главное». 2025 год — юбилейный для фестиваля и для выставки «Арх Москва». «Архстоянию» исполнилось 20 лет, а выставке —30. Чтобы отметить эти важные даты, проекты обменялись основателями: Николаем Полисским и Василием Бычковым.