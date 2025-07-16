Фестиваль «Архстояние» объявил программу 2025 года

Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», который пройдет с 25 по 27 июля 2025 года в арт-парке Никола-Ленивец, объявил программу.
На три дня Никола-Ленивец превратится в загадочный «Белый город» — автономное художественное пространство со своим мэром. Тема этого года — «Мое главное». 2025 год — юбилейный для фестиваля и для выставки «Арх Москва». «Архстоянию» исполнилось 20 лет, а выставке —30. Чтобы отметить эти важные даты, проекты обменялись основателями: Николаем Полисским и Василием Бычковым.
На время фестиваля в парке появится 13 арт-объектов и пространственных инсталляций от Бориса Орлова, Сергея Шеховцова, Михаила Белова, Наринэ Тютчевой, Валерия Лизунова, Михаила Бейлина и других авторов. Среди них можно будет узнать привычные элементы города или намеки на них: аэропорт, лечебницу, музей, исправительное учреждение, школу, церемониальную площадь и даже горсовет.
Фото: пресс-служба фестиваля «Архстояние»
Фото: пресс-служба фестиваля «Архстояние»
Фото: пресс-служба фестиваля «Архстояние»
Фото: пресс-служба фестиваля «Архстояние»
Музыкальная программа «АрХХстояния» и партнера проекта банка «Точка» займет сразу три сцены, вписанные в ландшафт. В лайнапе: Дельфин, Линда, Антоха МС, ЛАУД, DRIADA, POLE, Дети Picasso, WOZHD, Татьяна (SWA) Калмыкова. Танцполы — за резидентами лейблов ГОСТ ЗВУК и Leveldva. Первый и единственный раз можно будет стать свидетелем совместного выступления группы Oligarkh, сочетающей этнофутуристическое звучание и фолк-вокал, с казачьим хором «Талан». Премьера этого года — коллаборация тувинцев Huun Huur Tu и идеологов чиллрейва Geju в окружении ста костров.
В рамках театральной программы фестиваля состоится премьера хореографического спектакля «Состояние леса» от фестиваля Context. Diana Vishneva, во время которого зрители попадут в лесной овраг, чтобы ощутить, как время проходит сквозь пространство и тело человека.
Впервые за всю историю у фестиваля появилась ночная программа. Арт-объекты cтанут площадками для громкого караоке или тихих откровений, по темному парку прокатится арт-кар, пройдут пиратские вечеринки, а в бане устроят эмбиент-танцпол. Кроме того, часть программы фестиваля — проекты от культурных институций, кэмпы как творческие лагеря для сообществ и лекторий от Школы дизайна НИУ ВШЭ.