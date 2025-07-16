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В России планируют ввести учет домашних питомцев

Фото: Justin Veenema/Unsplash

Правительство поручило разработать законопроект об обязательном учете домашних животных до мая 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Минприроды пояснили, что этот законопроект введет регламент учета и маркирования домашних животных. «Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — рассказали в ведомстве.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила законопроект о кратном увеличении штрафов за нарушение требований к содержанию животных. Правительство поддержало законопроект при условии доработки с учетом замечаний.

С 1 марта 2025 года в Московской области начали штрафовать владельцев незарегистрированных собак. «Владельцы должны зарегистрировать своих питомцев в течение 14 дней после достижения ими трехмесячного возраста. <…> Эта мера направлена на создание единой базы данных о домашних животных, что существенно упростит их поиск в случае потери», — заявили в Минсельхозе Подмосковья.

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