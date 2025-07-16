В России планируют ввести учет домашних питомцев

В пресс-службе Минприроды пояснили, что этот законопроект введет регламент учета и маркирования домашних животных. «Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — рассказали в ведомстве.