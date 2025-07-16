Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в фильме Роберта Эггерса «Оборотень»

Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи», «Анна Каренина») получил главную роль в фильме Роберта Эггерса «Оборотень». Переговоры об участии в проекте также ведет Лили-Роуз Депп («Кумир», «Поколение Вояджер»), пишет Variety.
Подробности сюжета держатся в секрете. Проект будет включать ритуальные элементы, а диалоги в фильме частично будут на древнеанглийском языке. Это уже стало характерной чертой режиссера, который в своих работах стремится к исторической аутентичности.
Эггерс снимет картину по сценарию, написанному в соавторстве с Сьоном Сигурдссоном, с которым он ранее работал над «Варягом». Премьера запланирована на Рождество 2026 года.
«Это фильм о средневековом оборотне, и это самая мрачная вещь, которую я когда‑либо писал, несомненно», — говорил ранее режиссер. Продюсерами картины выступают сам Эггерс, а также Тим Беван, Эрик Феллнер и Сьон. Исполнительные продюсеры — Крис и Элинор Коламбус.
Аарон Тейлор-Джонсон и Лизи-Роуз Депп уже снимались вместе в предыдущем фильме ужасов Эггерса «Носферату», ремейке одноименной немецкой картины 1922 года Ф.В.Мурнау. Сюжет рассказывает о графе Орлоке (вампире) (Билл Скарсгард), который желает приобрести недвижимость в немецком городе Висборг и влюбляется в жену риелтора Томаса Хуттера, Эллен (Депп).
Тейлор-Джонсон сыграл Фридриха Хардинга, который не верит в вампиров. В ленте также снялись Николас Холт, Эмма Коррин, Ральф Айнесон, Саймон Макберни и Виллем Дефо. Лента собрала более 181 млн долларов по всему миру. «Носферату» высоко оценил Мартин Скорсезе.