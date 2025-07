Третий сезон «The Last of Us» планируют выпустить в 2027 году

В июле стало известно, что автор игры The Last of Us Нил Дракманн больше не будет работать над сериалом HBO. Дракманн пояснил, что решил сосредоточиться на новых проектах Naughty Dog, включая разработку игры Intergalactic: The Heretic Prophet, а также на своих обязанностях руководителя студии.