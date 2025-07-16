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Третий сезон «The Last of Us» планируют выпустить в 2027 году

Фото: Sony Pictures Television

Третий сезон сериала «The Last of Us» планируют выпустить в 2027 году, утверждает глава HBO и HBO Max по контенту Кейси Блойс. Об этом пишет Variety.

По словам Кейси, шоураннер Крейг Мэйзин пока не решил, будет ли у сериала четвертый сезон. Возможно третью часть сделают расширенной и на этом проект завершат.

В июле стало известно, что автор игры The Last of Us Нил Дракманн больше не будет работать над сериалом HBO. Дракманн пояснил, что решил сосредоточиться на новых проектах Naughty Dog, включая разработку игры Intergalactic: The Heretic Prophet, а также на своих обязанностях руководителя студии.

Кроме того, проект покинула исполнительный продюсер и сценарист Хэлли Гросс, которая участвовала во втором сезоне и помогала адаптировать сюжет второй игры. Гросс отметила, что отходит от работы над шоу, чтобы «освободить место для новых проектов».

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