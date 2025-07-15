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Крис Пайн и Лили-Роуз Депп сыграют в комедии «Банда Альфа» о вторжении инопланетян

Фото: lilyrose_depp

Лили-Роуз Депп («Носферату», «Поколение Вояджер») и Крис Пайн («Подземелья и драконы», «Чудо-женщина») снимутся в комедии «Банда Альфа». Об этом сообщил Deadline.

Лента расскажет о вторжении инопланетян, ее снимут братья Зеллнер («Лохматые предки»). В фильме появятся также Кевин Харрисон-мл., Пэ Ду-на («Мятежная луна»), Кейт Бланшетт, Леа Сейду, Дейв Батиста и Райли Кио.

Речь в проекте пойдет о группе инопланетных захватчиков, которые появляются на Земле под видом байкеров 50-х годов. Они кажутся безжалостными и неумолимыми, пока не поддаются самому токсичному и заразному человеческому состоянию — эмоциям.

Детали о персонажах истории пока держатся в секрете. Продюсерами картины выступят Зеллнеры, Бланшетт, Коко Франчини из Dirty Films, Кио и Джина Гэммелл из Felix Culpa, Райан Закариас из Fat City, Андреа Буко из Sugar Rush Pictures, Мэри Алое из Aloe Entertainment и Джошуа Харрис из Peachtree Media Partners.

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