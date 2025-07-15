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Организатор мошеннического фестиваля Fyre продал его бренд на eBay за 245 тысяч долларов

Фото: Good Morning America/YouTube

Американский предприниматель Билли МакФарланд, организовавший мошеннический фестиваль Fyre, продал права на его бренд на eBay за 245 тыс. долларов. Об этом написал Independent.

Неизвестный покупатель риобрел интеллектуальную собственность, торговые марки и все активы социальных сетей, имеющие отношение к фестивалю Fyre. Он победил на аукционе, который длился неделю, и обошел других 42 претендентов на покупку.

По словам издания NBC News, во время прямой трансляции торгов МакФарланд заявил, что сумма лота «такая низкая». «Черт. Это ужасно», — заявил бизнесмен, который провел 3,5 года за решеткой за обман гостей и инвесторов Fyre.

Музыкальный фестиваль Fyre Festival должен был пройти в 2017 году на одном из Багамских островов. Все билеты стоимостью от 1500 до 400 000 долларов были проданы заранее. Организаторы анонсировали мероприятие за год до старта фестиваля, продвигая Fyre Festival через социальные сети, где публиковались фотографии популярных моделей на фоне живописных пейзажей. В анонсе к мероприятию хедлайнерами значились группа Blink-182, рэперы из объединения GOOD Music и Major Lazer.

Посетители, которым удалось добраться до острова, не обнаружили там ни музыкантов, ни обещанного комфортабельного проживания. Участники оказались посреди острова без достаточного количества пищи, воды и жилья. Фестиваль в конечном итоге был отменен, а сотни людей — эвакуированы.

В октябре 2018 года МакФарланда приговорили к шести годам тюрьмы и обязали выплатить компенсации на 26,2 млн долларов обманутым покупателям билетов и инвесторам. Во время процесса он признался еще в двух случаях мошенничества и судья, выносившая приговор, назвала его «серийным мошенником».

В марте 2022 года предпринимателя освободили досрочно. А в августе 2023-го он анонсировал второй Fyre Festival и запустил предпродажу 100 билетов, которые быстро раскупили.

О преступлении МакФарланда сняты два документальных фильма: «Fyre: Величайшая вечеринка, которая не состоялась» на Netflix и «Fyre Fraud», вышедший на Hulu.

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