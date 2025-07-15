Организатор мошеннического фестиваля Fyre продал его бренд на eBay за 245 тысяч долларов

Музыкальный фестиваль Fyre Festival должен был пройти в 2017 году на одном из Багамских островов. Все билеты стоимостью от 1500 до 400 000 долларов были проданы заранее. Организаторы анонсировали мероприятие за год до старта фестиваля, продвигая Fyre Festival через социальные сети, где публиковались фотографии популярных моделей на фоне живописных пейзажей. В анонсе к мероприятию хедлайнерами значились группа Blink-182, рэперы из объединения GOOD Music и Major Lazer.