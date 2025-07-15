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Ариана Гранде и Джош Гэд озвучат мультфильм «Места, куда ты пойдешь» по книге доктора Сьюза

Фото: arianagrande

Актриса и певица Ариана Гранде озвучит мультфильм «Oh, the Places You’ll Go!» («Места, куда ты пойдешь») вместе с актером Джошем Гэдом («Красавица и чудовище», «Вернуться к вам»). Об этом сообщил Deadline.

Картину создадут по классической детской книге доктора Сьюза, автора «Лоракса», «Гринча — похитителя Рождества» и сказок про слона Хортона. Ленту выпустят 17 марта 2028 года в формате IMAX компании Warner Bros. Pictures Animation, Dr. Seuss Enterprises и Bad Robot.

Режиссерами проекта станут Джон М. Чу и Джилл Калтон. Песни для фильма создадут Бендж Пассек и Джастин Пол, работавший над «Ла-Ла Лендом». Сценарий написал Роб Либер. Продюсерами стали Джей Джей Абрамс и Грегг Тейлор.

Доктор Сьюз опубликовал книгу «Места, куда ты пойдешь» в 1990 году. Она рассказала о молодом герое, который отправляется в путешествие по миру, сталкиваясь с различными ситуациями, как положительными, так и негативными.

Книга стала бестселлером The New York Times и сделала Доктора Сьюза одним из немногих авторов, чьи и художественные, и документальные произведения достигли такого успеха. Среди других таких писателей — Джон Стейнбек и Джеймс Паттерсон.

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