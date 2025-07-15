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Кэмерон Диас снимется в комедийном боевике «Плохой день». Он выйдет на Netflix

Кадр: 20th Century Fox Film Corporation

Американская актриса Кэмерон Диас, известная по фильмам «Маска» и «Ангелы Чарли», снимется в комедийном боевике «Плохой день» («Bad Day»), который выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Диас сыграет мать-одиночку, которая изо всех сил пытается сдержать маленькое обещание, данное дочери в худший день ее жизни. Съемки картины начнутся в Нью-Йорке и Нью-Джерси осенью 2025 года.

Режиссером ленты станет Джейк Шиманьски, известный по фильмам «Свадебный угар» и «7 дней в аду». Сценарий написала Лора Солон. Продюсерами выступают Марк Моран и Бо Бауман, выпустивший другой проект Диас — «Снова в деле».

Разработает «Плохой день» продакшн-компания Баумана Good One Productions. Проект описывается как комедийная версия ленты «С меня хватит!» 1992 года, в которой сыграл Майкл Дуглас. Картина рассказывала о мужчине, который стремится попасть на день рождения дочери.

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