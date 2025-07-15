Канадский разработчик создал игру по «спасению» животных с помощью упражнений

Москву накрыл ливень с грозой и градом. Транспорт работает с перебоями, молнии бьют в жилые дома
Елабуга стала вторым городом в России, где запретили электросамокаты
Фаррелл Уильямс стал кавалером ордена Почетного легиона Франции
Уличный художник Кош разместил арт-проект в «Царь-макете»
Исследование: каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске
«Холоп-3» выйдет в кино 12 июня 2026 года
Во Франции преступник сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем освобожденного сокамерника
Эминем появился в тизере фильма «Stans», посвященного ему и его поклонникам
Выставка собак из приюта и благотворительный маркет пройдут в усадьбе Муравьевых-Апостолов
Стендап-комик Илья Озолин в первом тизере фильма «Лермонтов»
Джеймс Ганн придумал камни бесконечности для Marvel всего за несколько минут
Выступления Доры и Элджея, битвы роботов и лекция Федора Бондарчука: большой гид по VK Fest в Москве
Бренд P.Y.E представил коллекцию солнцезащитных очков с Hello Kitty
Евгений Коряковский из «Аутсорса» сыграет Фердинанда ван дер Хольта в сериале «Майор Гром»
«Мое тело устало»: Шути Гатва рассказал, почему покинул шоу «Доктор Кто»
В Okko осенью выйдет вторая глава «Лихих». Посмотрите первый тизер-трейлер
Сотрудник «Вкусно ― и точка» плюнул в бургер во время готовки. Его уволили, заведение ждет проверка
Бруно Марс неожиданно появился на концерте Blackpink в Лос-Анджелесе и исполнил хит «Apt»
Музей горчицы и античные руины: в «Яндекс Картах» появилась подборка необычных мест в России
Uno появится в казино Лас-Вегаса, но без денежных ставок
В российский прокат выйдет «Токсичный мститель» с Питером Динклейджем
У Бейонсе украли флешку с неизданной музыкой во время тура «Cowboy Carter» в Атланте
Дакота Джонсон подписала контракт с Sony Pictures Television на создание сериалов
В небо над Москвой вновь поднимут олимпийского мишку
Звезда сериала «Монстры» Купер Кох снимется в фильме «Artificial» Луки Гуаданьино
Автор «Олененка» Ричард Гадд рассказал, что из шоу вырезали целую серию
Ева Лонгория выступит режиссером фильма «Анита де Монте смеется последней»
День рождения бегемотихи Му Денг отпраздновали четырехдневным фестивалем

Канадский разработчик создал игру по «спасению» животных с помощью упражнений

Фото: кадр из видео @measure_plan/X

Канадский разработчик с ником @measure_plan в соцсети Х рассказал, что создал оригинальный онлайн-фитнес-сервис. На своем сайте «Fun With Computer Vision» он открыл новый раздел — «Exercise Animal Rescue Game» или «Игра по спасению животных».

Для начала игры пользователю нужно включить камеру. При выполнении физических упражнений (подтягиваний, отжиманий или удержания планки) он может «спасти» кошек, собак или пингвинов из огня. Таким образом, сервис мотивирует людей не бросать занятия спортом. Кроме того, посетители сайта могут тренироваться ради сохранения мемов.

Видео: @measure_plan/X

Онлайн-фитнес-сервис бесплатный. Для доступа к нему нужно любое устройство с выходом в интернет.

Ранее «Афиша Daily» рассказала, где летом можно позаниматься спортом в Москве. В подборку вошли самокат-школы, места для занятий в стритбол, падел, настольный теннис и другие.

Расскажите друзьям