Канадский разработчик создал игру по «спасению» животных с помощью упражнений

Канадский разработчик с ником @measure_plan в соцсети Х рассказал, что создал оригинальный онлайн-фитнес-сервис. На своем сайте «Fun With Computer Vision» он открыл новый раздел — «Exercise Animal Rescue Game» или «Игра по спасению животных».
Для начала игры пользователю нужно включить камеру. При выполнении физических упражнений (подтягиваний, отжиманий или удержания планки) он может «спасти» кошек, собак или пингвинов из огня. Таким образом, сервис мотивирует людей не бросать занятия спортом. Кроме того, посетители сайта могут тренироваться ради сохранения мемов.
Онлайн-фитнес-сервис бесплатный. Для доступа к нему нужно любое устройство с выходом в интернет.
Ранее «Афиша Daily» рассказала, где летом можно позаниматься спортом в Москве. В подборку вошли самокат-школы, места для занятий в стритбол, падел, настольный теннис и другие.