Канадский разработчик создал игру по «спасению» животных с помощью упражнений

Для начала игры пользователю нужно включить камеру. При выполнении физических упражнений (подтягиваний, отжиманий или удержания планки) он может «спасти» кошек, собак или пингвинов из огня. Таким образом, сервис мотивирует людей не бросать занятия спортом. Кроме того, посетители сайта могут тренироваться ради сохранения мемов.