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Харрисона Форда и Мартина Скорсезе впервые номинировали на «Эмми» за актерские работы

Кадр: Apple TV

Стали известны номинанты на 77-ю премию «Эмми», сообщил Variety. Сериал «Разделение» получил рекордные 27 номинаций, а «Киностудия» — 23.

«Разделение» сразится за статус лучшего драматического сериала с проектами «Андор», «Дипломат», «Одни из нас», «Медленные лошади», «Белый Лотос», «Рай» и «Больница Питт». «Киностудия» может стать лучшим комедийным сериалом, если обойдет такие шоу как «Медведь», «Киностудия», «Убийства в одном здании», «Терапия», «Что мы делаем в тени», «Начальная школа Эбботт», «Хитрости» и «Никто этого не хочет».

Оскароносная актриса Кэти Бейтс стала самой пожилой женщиной, когда‑либо номинированной в категории «Лучшая актриса драматического сериала». Ей недавно исполнилось 77 лет. Бейтс претендует на «Эмми» за роль в сериале «Мэтлок». В номинации также представлены Шэрон Хорган, Бритт Лоуэр, Белла Рэмси и Кери Рассел.

Харрисон Форд получил первую номинацию в карьере спустя день после празднования 83-летия за сериал «Терапия». А режиссер Мартин Скорсезе неожиданно появился среди претендентов на награду в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном сериале» — он появился в шоу «Киностудия».

Конкурентами Форда в категории «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» будут Ике Баринхольц, Колман Доминго, Джефф Хиллер, Эбон Мосс-Бакрак, Майкл Урие и Боуэн Янг. Скорсезе поборется за «Эмми» с Джоном Бернталом, Брайаном Крэнстоном, Дэйвом Франко, Роном Ховардом, Энтони Маки.

Список основных номинантов:

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун («Рай»)
  • Гэри Олдман («Медленные лошади»)
  • Педро Паскаль («Одни из нас»)
  • Адам Скотт («Разделение»)
  • Ноа Вайл («Больница Питт»)

Lead Actress in a Drama Series

  • Кэти Бейтс («Мэтлок»)
  • Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви»)
  • Бритт Лоуэр («Разделение»)
  • Белла Рамси («Одни из нас»)
  • Кери Расселл («Дипломат»)

Лучший драматический сериал

  • «Андор»
  • «Дипломат»
  • «Одни из нас»
  • «Рай»
  • «Больница Питт»
  • «Разделение»
  • «Медленные лошади»
  • «Белый Лотос»

Лучший актер в комедийном сериале

  • Адам Броди («Никто не хочет этого»)
  • Сет Роген («Киностудия»)
  • Джейсон Сигел («Терапия»)
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
  • Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Узо Адуба («Резиденция»)
  • Кристен Белл («Никто не хочет этого»)
  • Куинта Брюнсон («Начальная школа Эббот»)
  • Айо Эдебири («Медведь»)
  • Джин Смарт («Хитрости»)

Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа Эббот»
  • «Медведь»
  • «Хитрости»
  • «Никто не хочет этого»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Терапия»
  • «Киностудия»
  • «Что мы делаем в тени»

Лучшая актриса в мини-сериале или сериале-антологии

  • Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»)
  • Меган Фэхи («Сирены»)
  • Рашида Джонс («Черное зеркало»)
  • Кристин Милиоти («Пингвин»)
  • Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)

Лучший актер в мини-сериале или сериале-антологии

  • Колин Фаррелл («Пингвин»)
  • Стивен Грэм («Переходный возраст»)
  • Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности»)
  • Брайан Тайри Генри («Нарковоры»)
  • Купер Кох («Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов»)

Лучший мини-сериал или сериал-антология

  • «Переходный возраст»
  • «Черное зеркало»
  • «Умираю, как хочу секса»
  • «Монстры: История Лайла и Эрика Менедесов»
  • «Пингвин»

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

  • Зак Черри («Разделение»)
  • Уолтон Гоггинс («Белый лотос»)
  • Джейсон Айзекс («Белый лотос»)
  • Джеймс Марсден («Рай»)
  • Сэм Рокуэлл («Белый лотос»)
  • Трамелл Тиллман («Разделение»)
  • Джон Туртурро («Разделение»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

  • Патрисия Аркетт («Разделение»)
  • Кэрри Кун («Белый лотос»)
  • Кэтрин ЛаНаса («Больница Питт»)
  • Джулианна Николсон («Рай»)
  • Паркер Поузи («Белый лотос»)
  • Наташа Ротвелл («Белый лотос»)
  • Эйми Лу Вуд («Белый лотос»)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

  • Ике Баринхольц («Киностудия»)
  • Колман Доминго («Времена года»)
  • Харрисон Форд («Терапия»)
  • Джефф Хиллер («Кто‑то где‑то»)
  • Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
  • Майкл Ури («Терапия»)
  • Боуэн Янг (Saturday Night Live)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

  • Лиза Колон-Зейес («Медведь»)
  • Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
  • Кэтрин Хан («Киностудия»)
  • Жанелль Джеймс («Начальная школа Эбботт»)
  • Кэтрин О’Хара («Киностудия»)
  • Шерил Ли Ральф («Начальная школа Эбботт»)
  • Джессика Уильямс («Терапия»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале

  • Хавьер Бардем («Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов»)
  • Билл Кэмп («Презумпция невиновности»)
  • Оуэн Купер («Переходный период»)
  • Роб Делани («Умираю, как хочу секса»)
  • Питер Сарсгаард («Презумпция невиновности»)
  • Эшли Уолтерс («Переходный возраст»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале

  • Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
  • Рут Негга («Презумпция невиновности»)
  • Хлои Севиньи («Монстры: История Эрика и Лайла Менендесов»)
  • Дженни Слейт («Умираю, как хочу секса»)
  • Кристин Тремарко («Переходный возраст»)
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