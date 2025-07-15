Харрисона Форда и Мартина Скорсезе впервые номинировали на «Эмми» за актерские работы

Стали известны номинанты на 77-ю премию «Эмми», сообщил Variety. Сериал «Разделение» получил рекордные 27 номинаций, а «Киностудия» — 23.
«Разделение» сразится за статус лучшего драматического сериала с проектами «Андор», «Дипломат», «Одни из нас», «Медленные лошади», «Белый Лотос», «Рай» и «Больница Питт». «Киностудия» может стать лучшим комедийным сериалом, если обойдет такие шоу как «Медведь», «Киностудия», «Убийства в одном здании», «Терапия», «Что мы делаем в тени», «Начальная школа Эбботт», «Хитрости» и «Никто этого не хочет».
Оскароносная актриса Кэти Бейтс стала самой пожилой женщиной, когда‑либо номинированной в категории «Лучшая актриса драматического сериала». Ей недавно исполнилось 77 лет. Бейтс претендует на «Эмми» за роль в сериале «Мэтлок». В номинации также представлены Шэрон Хорган, Бритт Лоуэр, Белла Рэмси и Кери Рассел.
Харрисон Форд получил первую номинацию в карьере спустя день после празднования 83-летия за сериал «Терапия». А режиссер Мартин Скорсезе неожиданно появился среди претендентов на награду в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном сериале» — он появился в шоу «Киностудия».
Конкурентами Форда в категории «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» будут Ике Баринхольц, Колман Доминго, Джефф Хиллер, Эбон Мосс-Бакрак, Майкл Урие и Боуэн Янг. Скорсезе поборется за «Эмми» с Джоном Бернталом, Брайаном Крэнстоном, Дэйвом Франко, Роном Ховардом, Энтони Маки.
Список основных номинантов:
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун («Рай»)
- Гэри Олдман («Медленные лошади»)
- Педро Паскаль («Одни из нас»)
- Адам Скотт («Разделение»)
- Ноа Вайл («Больница Питт»)
Lead Actress in a Drama Series
- Кэти Бейтс («Мэтлок»)
- Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви»)
- Бритт Лоуэр («Разделение»)
- Белла Рамси («Одни из нас»)
- Кери Расселл («Дипломат»)
Лучший драматический сериал
- «Андор»
- «Дипломат»
- «Одни из нас»
- «Рай»
- «Больница Питт»
- «Разделение»
- «Медленные лошади»
- «Белый Лотос»
Лучший актер в комедийном сериале
- Адам Броди («Никто не хочет этого»)
- Сет Роген («Киностудия»)
- Джейсон Сигел («Терапия»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Узо Адуба («Резиденция»)
- Кристен Белл («Никто не хочет этого»)
- Куинта Брюнсон («Начальная школа Эббот»)
- Айо Эдебири («Медведь»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа Эббот»
- «Медведь»
- «Хитрости»
- «Никто не хочет этого»
- «Убийства в одном здании»
- «Терапия»
- «Киностудия»
- «Что мы делаем в тени»
Лучшая актриса в мини-сериале или сериале-антологии
- Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»)
- Меган Фэхи («Сирены»)
- Рашида Джонс («Черное зеркало»)
- Кристин Милиоти («Пингвин»)
- Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)
Лучший актер в мини-сериале или сериале-антологии
- Колин Фаррелл («Пингвин»)
- Стивен Грэм («Переходный возраст»)
- Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности»)
- Брайан Тайри Генри («Нарковоры»)
- Купер Кох («Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов»)
Лучший мини-сериал или сериал-антология
- «Переходный возраст»
- «Черное зеркало»
- «Умираю, как хочу секса»
- «Монстры: История Лайла и Эрика Менедесов»
- «Пингвин»
Лучший актер второго плана в драматическом сериале
- Зак Черри («Разделение»)
- Уолтон Гоггинс («Белый лотос»)
- Джейсон Айзекс («Белый лотос»)
- Джеймс Марсден («Рай»)
- Сэм Рокуэлл («Белый лотос»)
- Трамелл Тиллман («Разделение»)
- Джон Туртурро («Разделение»)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Патрисия Аркетт («Разделение»)
- Кэрри Кун («Белый лотос»)
- Кэтрин ЛаНаса («Больница Питт»)
- Джулианна Николсон («Рай»)
- Паркер Поузи («Белый лотос»)
- Наташа Ротвелл («Белый лотос»)
- Эйми Лу Вуд («Белый лотос»)
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
- Ике Баринхольц («Киностудия»)
- Колман Доминго («Времена года»)
- Харрисон Форд («Терапия»)
- Джефф Хиллер («Кто‑то где‑то»)
- Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
- Майкл Ури («Терапия»)
- Боуэн Янг (Saturday Night Live)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
- Лиза Колон-Зейес («Медведь»)
- Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
- Кэтрин Хан («Киностудия»)
- Жанелль Джеймс («Начальная школа Эбботт»)
- Кэтрин О’Хара («Киностудия»)
- Шерил Ли Ральф («Начальная школа Эбботт»)
- Джессика Уильямс («Терапия»)
Лучший актер второго плана в мини-сериале
- Хавьер Бардем («Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов»)
- Билл Кэмп («Презумпция невиновности»)
- Оуэн Купер («Переходный период»)
- Роб Делани («Умираю, как хочу секса»)
- Питер Сарсгаард («Презумпция невиновности»)
- Эшли Уолтерс («Переходный возраст»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале
- Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
- Рут Негга («Презумпция невиновности»)
- Хлои Севиньи («Монстры: История Эрика и Лайла Менендесов»)
- Дженни Слейт («Умираю, как хочу секса»)
- Кристин Тремарко («Переходный возраст»)