Харрисона Форда и Мартина Скорсезе впервые номинировали на «Эмми» за актерские работы

«Разделение» сразится за статус лучшего драматического сериала с проектами «Андор», «Дипломат», «Одни из нас», «Медленные лошади», «Белый Лотос», «Рай» и «Больница Питт». «Киностудия» может стать лучшим комедийным сериалом, если обойдет такие шоу как «Медведь», «Киностудия», «Убийства в одном здании», «Терапия», «Что мы делаем в тени», «Начальная школа Эбботт», «Хитрости» и «Никто этого не хочет».