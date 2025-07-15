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Елабуга стала вторым городом в России, где запретили электросамокаты

Фото: Martin Katler/Unsplash

В Елабуге ввели запрет на прокат средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. По словам властей, инфраструктура города пока не готова к такому виду транспорта: в Елабуге нет велодорожек, отсутствуют специальные полосы и необходимая разметка с дорожными знаками. В администрации подчеркнули, что самокатчики на улицах создают угрозу для пешеходов и автомобилистов.

Местные органы власти уже начали выявлять несанкционированные пункты проката. Такие самокаты эвакуируют на штрафстоянку.

Ранее аналогичный запрет ввел мэр Благовещенска Олег Имамеев. Теперь за любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска грозит штраф: для граждан — от 2000 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 80 до 100 тыс. рублей. В июне агентство Sidorin Lab провело опрос, результаты которого показали, что 88% интернет-пользователей в России испытывают ненависть к самокатчикам.

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