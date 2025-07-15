Елабуга стала вторым городом в России, где запретили электросамокаты

Решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. По словам властей, инфраструктура города пока не готова к такому виду транспорта: в Елабуге нет велодорожек, отсутствуют специальные полосы и необходимая разметка с дорожными знаками. В администрации подчеркнули, что самокатчики на улицах создают угрозу для пешеходов и автомобилистов.