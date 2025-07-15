Фаррелл Уильямс стал кавалером ордена Почетного легиона Франции

После назначения на должность креативного директора мужской линии Louis Vuitton в 2023 году рэпер стал значимой фигурой в мире моды. Он смог объединить уличный стиль с элементами роскоши, внедрив в мужские коллекции своего бренда элементы поп-культуры и яркие визуальные акценты. Уильямс также сотрудничал с другими брендами LVMH, включая Tiffany и Moët & Chandon. После прихода в Vuitton певец переехал в Париж вместе с женой и четырьмя детьми.