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Фаррелл Уильямс стал кавалером ордена Почетного легиона Франции

Фото: John Phillips/Getty Images

Фаррелл Уильямс получил одну из высших наград Франции — звание кавалера ордена Почетного легиона. Имя музыканта появилось в официальном списке награжденных, опубликованном накануне Дня взятия Бастилии, пишет Women’s Wear Daily.

После назначения на должность креативного директора мужской линии Louis Vuitton в 2023 году рэпер стал значимой фигурой в мире моды. Он смог объединить уличный стиль с элементами роскоши, внедрив в мужские коллекции своего бренда элементы поп-культуры и яркие визуальные акценты. Уильямс также сотрудничал с другими брендами LVMH, включая Tiffany и Moët & Chandon. После прихода в Vuitton певец переехал в Париж вместе с женой и четырьмя детьми.

Помимо Уильямса награду получили и другие представители искусства, культуры и общественных инициатив. Например, Жизель Пелико, пережившая массовое изнасилование, актриса Леа Дрюкер, писатели Марк Леви, Андрей Макин и Эмили Фреш. Высшую награду — Большой крест — присудили историку Моне Озуф.

Фаррелл Уильямс вошел в список величайших фигур модной индустрии, которые ранее тоже получили эту награду. В их числе — Жан-Поль Готье, Кристиан Лакруа, Ким Джонс и Ив Сен-Лоран.

В прошлом году Уильямс попал в скандал: показ анимационного байопика музыканта о самом себе на Лондонском кинофестивале сорвали защитники прав животных. Они требовали от рэпера перестать поддерживать убийство животных ради моды. В конце декабря 2023 года Уильямс также подвергался критике зоозащитников после появления на Парижской неделе моды с сумкой из крокодиловой кожи по собственному дизайну и задумке.

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